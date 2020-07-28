«Торпедо» представило 20-летнего Берковского хэштегом #ОнБудетКручеГоловина

«Торпедо» объявило о переходе полузащитника «Иртыша» Ильи Берковского, сравнив его с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Московский клуб представили футболиста в инстаграме хэштегом #ОнБудетКручеГоловина.

«Очень рад присоединиться к клубу с такой историей. Уверен, здесь смогу двигаться дальше как футболист и помочь в этом же направлении «Торпедо».

Работаю с командой месяц и успел заметить, что здесь отличный коллектив и тренерский штаб, поэтому настроение от подписания контракта самое лучшее. Не терпится поскорее выйти в официальном матче и показать все свои лучшие качества в новом клубе», – сказал Берковский.