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  • «Торпедо» представило 20-летнего Берковского хэштегом #ОнБудетКручеГоловина

«Торпедо» представило 20-летнего Берковского хэштегом #ОнБудетКручеГоловина

28 июля 2020, 08:28
8

«Торпедо» объявило о переходе полузащитника «Иртыша» Ильи Берковского, сравнив его с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Московский клуб представили футболиста в инстаграме хэштегом #ОнБудетКручеГоловина.

«Очень рад присоединиться к клубу с такой историей. Уверен, здесь смогу двигаться дальше как футболист и помочь в этом же направлении «Торпедо».

Работаю с командой месяц и успел заметить, что здесь отличный коллектив и тренерский штаб, поэтому настроение от подписания контракта самое лучшее. Не терпится поскорее выйти в официальном матче и показать все свои лучшие качества в новом клубе», – сказал Берковский.

  • Полузащитник прибыл на сборы «Торпедо» 26 июня и забил в контрольных матчах пять голов.
  • По данным «Матч ТВ», «Торпедо» подписало игрока в статусе свободного агента.

Источник: Официальный сайт «Торпедо»
Россия. ФНЛ Монако Торпедо Иртыш Головин Александр
Комментарии (8)
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AleSan4es
1595914453
Сколько было слов о вратарях которые будут лучше Акинфеева) сколько было слов что вот этот ловуха сместит Игоря) где они все? Так и этот пропадет) не в ту команду переходит
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Viper for CSKA
1595914809
Не знаю насчёт круче, но ещё один молодой игрок сравнимого уровня нам бы в России не помешал. Так что удачи и без понтов.
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моэм
1595920934
К его годам Головин уже год играл в основе ЦСКА и стал чемпионом РПЛ...кроме того Илья на пару вершков ниже да и мышц поменее….. Думаю этот "ОнБудетКручеГоловина" уже безнадёжно отстал...во всяком случае от Головина...а вот Игбуна может даже обогнать...если способен пахать на тренировках также как Роналду , у которого и так уже всё есть , но на тренировках он пашет и сейчас "как лошадь" ...кстати КриРо считает что талант - это 10% успеха , а 90% -это каждодневная тяжёлая работа....вот пример для многих наших "суперталантов" , считающих наоборот.
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Armani nn
1595922057
Не говори гол - пока незабьешь)
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alispofsuctoli
1595925157
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