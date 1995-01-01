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    «Торпедо» представило 20-летнего Берковского хэштегом #ОнБудетКручеГоловина

    «Торпедо» объявило о переходе полузащитника «Иртыша» Ильи Берковского, сравнив его с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

    Московский клуб представили футболиста в инстаграме хэштегом #ОнБудетКручеГоловина.

    «Очень рад присоединиться к клубу с такой историей. Уверен, здесь смогу двигаться дальше как футболист и помочь в этом же направлении «Торпедо».

    Работаю с командой месяц и успел заметить, что здесь отличный коллектив и тренерский штаб, поэтому настроение от подписания контракта самое лучшее. Не терпится поскорее выйти в официальном матче и показать все свои лучшие качества в новом клубе», – сказал Берковский.

    • Полузащитник прибыл на сборы «Торпедо» 26 июня и забил в контрольных матчах пять голов.
    • По данным «Матч ТВ», «Торпедо» подписало игрока в статусе свободного агента.

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    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5013

      Viper for CSKA 2 секунды назад

      Не знаю насчёт круче, но ещё один молодой игрок сравнимого уровня нам бы не помешал. Так что удачи и без понтов.

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      Рейтинг: +481

      AleSan4es 5 минут назад

      Сколько было слов о вратарях которые будут лучше Акинфеева) сколько было слов что вот этот ловуха сместит Игоря) где они все? Так и этот пропадет) не в ту команду переходит

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