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  • Слуцкий – о штрафах за нарушение медицинского регламента: «Маски снимал каждый тренер, но наказали только меня»

Слуцкий – о штрафах за нарушение медицинского регламента: «Маски снимал каждый тренер, но наказали только меня»

26 июля 2020, 17:53
15

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал штрафы КДК РФС за отказ носить маски во время матчей.

— Вас сильно бесило ношение маски во время игр? КДК вас регулярно штрафовал.

— Во-первых, я эти деньги лучше бы потратил на благотворительность. Честно скажу, я возмущен! Первоначальный пункт регламента гласил о том, что тренеры не должны носить ни маску, ни перчатки. Когда мы вышли на первый тур, я был без них, и никаких штрафов за это не следовало.

Со второго тура сказали: «Наденьте, господа тренеры, перчатки». Надели перчатки, а про маски и слова не было. Не понимаю, в чем разница между первым и вторым туром. Но потом еще сказали, что нужно надеть маску, хотя мы в чистой зоне.

Как я могу выполнять свои функции в маске? Давайте всем журналистам заклеим рот, свяжем руки и скажем: «Ну, пишите»

Потом, я не понимаю критериев. Могу предоставить скриншоты, где видно, что каждый из тренеров снимал маску. Но штрафуют почему-то одного меня. Тогда скажите, какое количество раз можно маску опускать или поднимать?

Вижу, что кто-то ее чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер — нет. Прошу объяснить мне, в каких случаях тебя штрафуют, а когда нет. Если взять другие чемпионаты, то я не видел, чтобы главные тренеры были в масках.

— Есть понимание, от кого это пошло — от Роспотребнадзора или лиги?

— Я не думаю, что это Роспотребнадзор. Думаю, это регламент РПЛ. При этом он же менялся. Так не было с первого дня. Сначала ни масок, ни перчаток. Потом только перчатки, а затем закрыли рот. Получается, ты можешь себя обезопасить, только если тебя удалят, как Тедеско. Тогда ты будешь сидеть в ложе и гарантировано не получишь штраф за неношение маски.

  • Слуцкий был оштрафован на 350 тысяч рублей.
  • «Рубин» в минувшем сезоне РПЛ занял десятое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Алехсбургер.
1595776313
Потому что нельзя(2р) Быть красивым таким...(с)
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subbotaspartak
1595776856
Ты вообще карантин после острова прошёл?
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Boeung777
1595778419
Потому что у нас во всём двойные стандарты. Разве это новость?
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AZ
1595779526
Леня, зря из Нидерландов уехал. Там таких лицемеров, которые делают деньги из воздуха - нет. Это же РПЛ... Лига живет сама по себе.. Как ей угодно... Захотели денег - давай ошьрафуем Слуцкого... Нормально... Конченое РФС и вся падаль которая у верхушки!
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порт
1595780645
Прост на такой круглой шайбе это больше заметнее.
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zarsm
1595783193
Красава, Леня. Эти маски никому не нужны и толку от них НОЛЬ
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Ганнибал Лектор
1595784964
Это Россия. Здесь возможно всё. Ты можешь дать леща арбитру и получить условную дисквалификацию, а можешь получить наказание за то, что назвал арбитров козлами
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kazak161
1595786351
Маски шоу уже изрядно поднадоели да и двойные стандарты то же, там можно но тут нельзя, тут можно но там нельзя,бред полный!!!!!!!!!!
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BRO_football
1595786960
Просто не стоило так открыто говорить, что не будешь носить маску. Можно было согласится со всеми правилами, выйти на поле в маске, а уж потом в процессе игры снимать её, когда захочется. Так все делают и никого не штрафуют.
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alex1951
1595790714
Товарищ,Леня .....ты по духу рэвольюцэонер ,неподдающийся , многим это не по вкусу и они имеют на тебя зуб......так что лучше штрафик заплатить ,чем лизать ......
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