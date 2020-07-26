Слуцкий – о штрафах за нарушение медицинского регламента: «Маски снимал каждый тренер, но наказали только меня»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал штрафы КДК РФС за отказ носить маски во время матчей.

— Вас сильно бесило ношение маски во время игр? КДК вас регулярно штрафовал.

— Во-первых, я эти деньги лучше бы потратил на благотворительность. Честно скажу, я возмущен! Первоначальный пункт регламента гласил о том, что тренеры не должны носить ни маску, ни перчатки. Когда мы вышли на первый тур, я был без них, и никаких штрафов за это не следовало.

Со второго тура сказали: «Наденьте, господа тренеры, перчатки». Надели перчатки, а про маски и слова не было. Не понимаю, в чем разница между первым и вторым туром. Но потом еще сказали, что нужно надеть маску, хотя мы в чистой зоне.

Как я могу выполнять свои функции в маске? Давайте всем журналистам заклеим рот, свяжем руки и скажем: «Ну, пишите»

Потом, я не понимаю критериев. Могу предоставить скриншоты, где видно, что каждый из тренеров снимал маску. Но штрафуют почему-то одного меня. Тогда скажите, какое количество раз можно маску опускать или поднимать?

Вижу, что кто-то ее чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер — нет. Прошу объяснить мне, в каких случаях тебя штрафуют, а когда нет. Если взять другие чемпионаты, то я не видел, чтобы главные тренеры были в масках.

— Есть понимание, от кого это пошло — от Роспотребнадзора или лиги?

— Я не думаю, что это Роспотребнадзор. Думаю, это регламент РПЛ. При этом он же менялся. Так не было с первого дня. Сначала ни масок, ни перчаток. Потом только перчатки, а затем закрыли рот. Получается, ты можешь себя обезопасить, только если тебя удалят, как Тедеско. Тогда ты будешь сидеть в ложе и гарантировано не получишь штраф за неношение маски.