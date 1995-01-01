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    Слуцкий – о штрафах за нарушение медицинского регламента: «Маски снимал каждый тренер, но наказали только меня»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал штрафы КДК РФС за отказ носить маски во время матчей.

    — Вас сильно бесило ношение маски во время игр? КДК вас регулярно штрафовал.

    — Во-первых, я эти деньги лучше бы потратил на благотворительность. Честно скажу, я возмущен! Первоначальный пункт регламента гласил о том, что тренеры не должны носить ни маску, ни перчатки. Когда мы вышли на первый тур, я был без них, и никаких штрафов за это не следовало.

    Со второго тура сказали: «Наденьте, господа тренеры, перчатки». Надели перчатки, а про маски и слова не было. Не понимаю, в чем разница между первым и вторым туром. Но потом еще сказали, что нужно надеть маску, хотя мы в чистой зоне.

    Как я могу выполнять свои функции в маске? Давайте всем журналистам заклеим рот, свяжем руки и скажем: «Ну, пишите»

    Потом, я не понимаю критериев. Могу предоставить скриншоты, где видно, что каждый из тренеров снимал маску. Но штрафуют почему-то одного меня. Тогда скажите, какое количество раз можно маску опускать или поднимать?

    Вижу, что кто-то ее чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер — нет. Прошу объяснить мне, в каких случаях тебя штрафуют, а когда нет. Если взять другие чемпионаты, то я не видел, чтобы главные тренеры были в масках.

    — Есть понимание, от кого это пошло — от Роспотребнадзора или лиги?

    — Я не думаю, что это Роспотребнадзор. Думаю, это регламент РПЛ. При этом он же менялся. Так не было с первого дня. Сначала ни масок, ни перчаток. Потом только перчатки, а затем закрыли рот. Получается, ты можешь себя обезопасить, только если тебя удалят, как Тедеско. Тогда ты будешь сидеть в ложе и гарантировано не получишь штраф за неношение маски.

    • Слуцкий был оштрафован на 350 тысяч рублей.
    • «Рубин» в минувшем сезоне РПЛ занял десятое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1598

      AZ 2 минуты назад

      Леня, зря из Нидерландов уехал. Там таких лицемеров, которые делают деньги из воздуха - нет. Это же РПЛ... Лига живет сама по себе.. Как ей угодно... Захотели денег - давай ошьрафуем Слуцкого... Нормально... Конченое РФС и вся падаль которая у верхушки!

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      Рейтинг: +1648

      Boeung777 20 минут назад

      Потому что у нас во всём двойные стандарты. Разве это новость?

      1
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      Рейтинг: +5046

      subbotaspartak 46 минут назад

      Ты вообще карантин после острова прошёл?

      1
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      Рейтинг: +1030

      Алехсбургер. 55 минут назад

      Потому что нельзя(2р)
      Быть красивым таким...(с)

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      Рейтинг: +5910

      JTherry > Алехсбургер. 8 минут назад

      любимая песня моего друга-поэта из Томска Михаила Андреева))) он и сам балдеет от нее)) к Слуцкому - плюсую))))

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      Рейтинг: +1347

      СвинкаСправедливости 57 минут назад

      А ещё ты арбитров гнобил, но удаляли только Тедеско. И что?

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