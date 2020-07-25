Медведев: «Зенит» вступает в новый сезон с еще более амбициозными целями. Одна из них – успешное выступление в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после финала Кубка России против «Химок» (1:0). Также функционер обозначил цель на следующий сезон.

«Такой момент на последней секунде… Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Михаила Кержакова. А так, Кубок — есть Кубок. «Химки» заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь отлично сыграл. Надеюсь, у «Химок» большое будущее в РПЛ.

Можно ли оценить сезон на «5+»? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон.

Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первый на мяче и был снесeн защитниками.

Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро всe узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с ещe более амбициозными целями», – заверил Медведев.