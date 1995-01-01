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    Медведев: «Зенит» вступает в новый сезон с еще более амбициозными целями. Одна из них – успешное выступление в Лиге чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после финала Кубка России против «Химок» (1:0). Также функционер обозначил цель на следующий сезон.

    «Такой момент на последней секунде… Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Михаила Кержакова. А так, Кубок — есть Кубок. «Химки» заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь отлично сыграл. Надеюсь, у «Химок» большое будущее в РПЛ.

    Можно ли оценить сезон на «5+»? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон.

    Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первый на мяче и был снесeн защитниками.

    Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро всe узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с ещe более амбициозными целями», – заверил Медведев.

    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
    • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
    • Групповой этап Лиги чемпионов стартует в октябре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6159

      Сильвербой 1 минуту назад

      Чувство дежавю!!!

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      Рейтинг: +1186

      Semenycch 17 минут назад

      Очень трудно будет хорошо выступить в Лиге Чемпионов. В Европе очень быстрый футбол и мы все более отстаем с нашим лимитом.

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      Рейтинг: +285

      alarm_иг 24 минуты назад

      А отскочил бы в ворота, один хрен бы отменили.

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