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  • Медведев: «Зенит» вступает в новый сезон с еще более амбициозными целями. Одна из них – успешное выступление в Лиге чемпионов»

Медведев: «Зенит» вступает в новый сезон с еще более амбициозными целями. Одна из них – успешное выступление в Лиге чемпионов»

25 июля 2020, 20:30
25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после финала Кубка России против «Химок» (1:0). Также функционер обозначил цель на следующий сезон.

«Такой момент на последней секунде… Мяч попал штангу, мог отскочить куда угодно, но отскочил в руки Михаила Кержакова. А так, Кубок — есть Кубок. «Химки» заслуживают высокой оценки, их оборону было очень трудно пройти, у нас были моменты, но их вратарь отлично сыграл. Надеюсь, у «Химок» большое будущее в РПЛ.

Можно ли оценить сезон на «5+»? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель на следующий сезон.

Не буду даже комментировать все разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти, Малком был первый на мяче и был снесeн защитниками.

Что касается ухода и прихода игроков, то после победы ничего не скажу. Скоро всe узнаете. Сейчас у нас очень короткая пауза и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с ещe более амбициозными целями», – заверил Медведев.

  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
  • Групповой этап Лиги чемпионов стартует в октябре.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Медведев Александр
Комментарии (25)
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Zenit2312
1595701589
Каждый год одни и те же слова и каждый год просираем в ЛЧ!
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vlad1969
1595702201
Как обычно бомжи соснут в лиге чемпионов как пить дать !!! Даже я сомневаюсь что из группы выйдут. Судят там по другому)))
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paracetamol
1595703512
ЛЧ еще долго ждать. Можно отдохнуть и успокоиться.
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житель СПб
1595705229
А я хочу надеяться на лучшее. Лучшее - это 2-3 место в группе, выход в плей-оф ЛЕ, и главное - набрать очки!
Ответить
NewLife
1595708130
Первые же Химки откуда-нибудь из Ростока или Амстердама покажут вам химкину мать , и не будет у вас Москалева с Вилковым для спасения.
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кошмарик
1595709234
Маленький мальчик пришёл на Зенит Тихо сказал он, - "Спартак победит". Долго пинали холодное тело, Я бы вмешался, но били за дело
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Hektor 84
1595713521
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха сказочной долбо **
Ответить
Axe111
1595713637
Какая лига чемпионов господи, там не чр помойка,акстись бездарь и позорище
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nik55
1595750639
в Лиге чемпионов вас будут драть как помойных котов
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portero
1595780357
В ЛЧ успех ? из группы выйти уже успех.....
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