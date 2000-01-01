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    Арбитр Федотов: «Момент с пенальти в матче «Зенит» – «Химки» – симуляция Малкома. Москалев свистнул не сразу, ему кто-то подсказал»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением пенальти в финале Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0). По мнению эксперта, была симуляция.

    «Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет еe. Это симуляция. Владимир Москалeв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал», – считает Федотов.

    • «Зенит» сделал золотой дубль.
    • «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии94
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    • ...
      Рейтинг: +2955

      TOMSON 1 минуту назад

      Подставился да, но это его мастерство а не симуляция.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Питерский мент 18 минут назад

      Мнение федотова - куриная слепота. Гапон шел прямой ногой в голеностоп Малкома, потому пенальти и никакой симуляции.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      Вонючая столица > Питерский мент 17 минут назад

      Крот или идиот ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Зентролль 39 минут назад

      Ох и наделает Зенит шума в Европе...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      Вонючая столица > Зентролль 37 минут назад

      раздвигая булки перед вильяреалами

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3028

      "supermax" > Вонючая столица 34 минуты назад

      ахахахах.....*ляяяяя)) уморил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3570

      Виталий Орехов > Зентролль 21 минуту назад

      Вы сделали мой день...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3105

      knikos > Зентролль 21 минуту назад

      Спам - хрюкающие лузеры , как в России , так и в Европе . Стыдно за отрапиженный осенью Спам ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2366

      Cleaner 40 минут назад

      Вот ОДНОЗНАЧНО СИМУЛЯЦИЯ! Только Москалев не "ОШИБСЯ", а сделал то, ради чего и был назначен на этот матч.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      Вонючая столица 48 минут назад

      Страшно подумать, что бы было со свистуном Москалёвым, если бы он пену не придумал. Зенитовская голубятня тогда по кругу бы судейку в раздевалке пустила

      5
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      ...
      Рейтинг: +3800

      Zubo > Вонючая столица 44 минуты назад

      Не нужно Москву называть вонючей, да и Питер тоже , если ты это имелл ввиду, это наши любимые русские города, и тебя это выдаёт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4626

      alarm 53 минуты назад

      стыдно за свинохвостых!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2378

      afw13 > alarm 37 минут назад

      ты прав, стыдно за эти купленные судейские рыла

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3028

      "supermax" 55 минут назад

      ахах...прикольное мнение)) одна рация была у миллера, а еще одна у дюкова...вели торги онлайн

      7
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    • ...
      Рейтинг: +182

      Spirit_78 1 час назад

      Совсем крыша поехала у Федотушки

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8805

      derrik2000 1 час назад

      Сейчас ещё раз по Матч ТВ эпизод с падением Малколма несколько раз показывали с разных точек.
      100-процентный пенальти!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4626

      alarm > derrik2000 1 час назад

      что только не напишешь, лишь бы перебежать с тарасофки в стан любой другой команды. хорошее начало, продолжай))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10340

      silver29 > derrik2000 1 час назад

      Фолить небыло никакого смысла, Малкома выдавливали , воротчик и защитники держали момент, Гапон он и есть гапон.

      5
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      ...
      Рейтинг: +285

      alarm_иг > derrik2000 1 час назад

      Была бы другая команда - был бы не 100-процентный.

      4
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      ...
      Рейтинг: +352

      Вонючая столица > derrik2000 1 час назад

      Афробомж тянул свою ходулю по земле до последнего, пока не уткнулся ей в ногу защитника

      5
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      ...
      Рейтинг: +8805

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      Ты на свете столько не живёшь, сколько я болею за Спартак.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8805

      derrik2000 > silver29 57 минут назад

      Смысла фолить защитнику Химок не было, однако сфолил в неполучившемся подкате.
      Зря он Малколма не сопровождал до конца, а в подкат вдруг вознамерился пойти.
      Ну, да ладно.
      Матч окончен.
      Игроки Зенита "золотые" футболки с собой привезённые, одели. )))
      Скоро новый чемпионат!

      2
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      ...
      Рейтинг: +4626

      alarm > derrik2000 53 минуты назад

      не малкоЛм - а малком.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8805

      derrik2000 > alarm 52 минуты назад

      Да и хрен с ним: все всё поняли.
      Я не такой-то на "клаве" и мастак барабанить.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      Вонючая столица > alarm 48 минут назад

      Ага, Макалей Калкин - артист б.ля

      1
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      Рейтинг: +1422

      ziborock > alarm 46 минут назад

      Зулус!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4626

      alarm > ziborock 44 минуты назад

      ещё раз повторю: зулусы водятся только в африке, а не в бразилии. казалось бы - при чём здесь спортаг?

      0
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      ...
      Рейтинг: +548

      Dizgen > derrik2000 41 минуту назад

      **** убери аватар спартаковский, какая же ты мразь питерская


      -1
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      Рейтинг: +548

      Dizgen > derrik2000 39 минут назад

      **** убери аватар спартаковский-мразь питерскач

      -1
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      Рейтинг: +8805

      derrik2000 > Dizgen 39 минут назад

      Ты бухой?
      Тогда ложись спать, малолетка прыщавая.

      0
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      Рейтинг: +548

      Dizgen > derrik2000 37 минут назад

      Ты питерская мразь убери аватар

      -1
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      Рейтинг: +4626

      alarm > Dizgen 37 минут назад

      он из ваших, а не наших) но наблюдать за внутритарасофским cpaчем весьма любопытно) позор вам обоим! гы-гы)

      0
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      Рейтинг: +548

      Dizgen > derrik2000 15 минут назад

      ты питерец замаскированный- вали отсюда все коменнты паскуда против спартака

      0
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      Рейтинг: +8805

      derrik2000 > Dizgen 13 минут назад

      Даже минусовать не буду: настолько ты, бухая малолетка, мне безразличен.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +548

      Dizgen > derrik2000 6 минут назад

      бухой может ты празднуешь победу а насчет малолетки это ещще вопрос кто старше

      -1
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      Рейтинг: +8805

      derrik2000 > Dizgen 5 минут назад

      Сгинь, говорю, обсос малолетний.

      0
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      Рейтинг: +548

      Dizgen > derrik2000 3 минуты назад

      заткнись ублюдок пропитерский

      -1
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      Рейтинг: +285

      alarm_иг 1 час назад

      Миллер. Только не подсказал, а приказал на точку ставить. Гыгы.

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