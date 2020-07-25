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  • Арбитр Федотов: «Момент с пенальти в матче «Зенит» – «Химки» – симуляция Малкома. Москалев свистнул не сразу, ему кто-то подсказал»

Арбитр Федотов: «Момент с пенальти в матче «Зенит» – «Химки» – симуляция Малкома. Москалев свистнул не сразу, ему кто-то подсказал»

25 июля 2020, 19:14
77

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением пенальти в финале Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0). По мнению эксперта, была симуляция.

«Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет еe. Это симуляция. Владимир Москалeв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал», – считает Федотов.

  • «Зенит» сделал золотой дубль.
  • «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Химки Малком Федотов Игорь Москалев Владимир
Комментарии (77)
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АндрейФКСМ
1595694041
Этих бомжей опять вытащили
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Из Твери Леха
1595694282
Для чего этих идиотов постят? Федотов, Хусаинов это спартаковские прихвостни. Им Федун пособие платит по безработице за эти речи тухлые.
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nik55
1595694330
согласны все кроме бомжей------газсрем рулит
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Соарес
1595695315
Кто ты сомневался ,зенька без пенальти ни как не может
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Mr Green
1595695393
что ты лепишь, маразматик) 100% фол, что там он хотел никого не волнует, малком поставил ногу и он в неё сыграл, не уверен, не играй, вот принцип защитника в штрафной.
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порт
1595695747
Мостовой: «Пенальти в ворота „Химок“ был стопроцентный» ========================= Послушай умных людей, и закрой свои створки.
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derrik2000
1595695858
Сейчас ещё раз по Матч ТВ эпизод с падением Малколма несколько раз показывали с разных точек. 100-процентный пенальти!
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Spirit_78
1595696127
Совсем крыша поехала у Федотушки
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"supermax"
1595696550
ахах...прикольное мнение)) одна рация была у миллера, а еще одна у дюкова...вели торги онлайн
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Питерский мент
1595698781
Мнение федотова - куриная слепота. Гапон шел прямой ногой в голеностоп Малкома, потому пенальти и никакой симуляции.
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