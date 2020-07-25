Арбитр Федотов: «Момент с пенальти в матче «Зенит» – «Химки» – симуляция Малкома. Москалев свистнул не сразу, ему кто-то подсказал»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением пенальти в финале Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0). По мнению эксперта, была симуляция.

«Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет еe. Это симуляция. Владимир Москалeв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал», – считает Федотов.