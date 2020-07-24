Агент де ла Пенья: «ЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по хавбеку Карраскалю»

ЦСКА действительно интересуется полузащитником аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалем. О предложении из России рассказал агент игрока Давид де ла Пенья.

«Да, ЦСКА действительно интересуется Карраскалем. ЦСКА уже сделал предложение и «Ривер Плейт», и нашему агентству.

Однако у «Ривер Плейт» и у агентства на руках есть еще несколько предложений по Карраскалю. В настоящий момент мы изучаем их», – сказал де ла Пенья Metaratings.