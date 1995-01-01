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    Агент де ла Пенья: «ЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по хавбеку Карраскалю»

    ЦСКА действительно интересуется полузащитником аргентинского «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалем. О предложении из России рассказал агент игрока Давид де ла Пенья.

    «Да, ЦСКА действительно интересуется Карраскалем. ЦСКА уже сделал предложение и «Ривер Плейт», и нашему агентству.

    Однако у «Ривер Плейт» и у агентства на руках есть еще несколько предложений по Карраскалю. В настоящий момент мы изучаем их», – сказал де ла Пенья Metaratings.

    • В текущем сезоне Суперлиги Карраскаль провел восемь матчей, забил два гола.
    • Контракт игрока действует до 2022 года.
    • ЦСКА в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 23:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1770

      Genz 14 минут назад

      Казахи следят за ЦСКА. К Вагнеру аргентинца заберут в Алматы. На доллар больше дадут

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      Рейтинг: +5232

      alp 17 минут назад

      *** не удивлюсь если лошади в очередной раз оттопырили окуенного молодого таланто.. ***** скауты у армейцев не зря жрут свой овес.. спартаку надо у них учится

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