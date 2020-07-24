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Metaratings: Глушаков решил покинуть «Ахмат»

24 июля 2020, 14:54
17

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков близок к уходу из грозненского клуба.

Как сообщает Metaratings, 33-летний футболист договорился, что покинет команду этим летом.

Сам хавбек хочет продолжить карьеру в одном из московских клубов или за границей.

  • Глушаков выступал за «Ахмат» с июля 2019 года.
  • В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (17)
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серега кашин
1595592686
мало ли что они хотят
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кран
1595593024
В Спартак? гы-гы-гы)))
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PAREVG.
1595593303
За границей, это страны СНГ??? Или юго восточной азии? Вьетнам, Непал, Лаос, Камбоджа как раз те места, где можно тихо и незаметно завершить карьеру. А если сильно не повезет, то и жизнь.
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Иван Петров 1986
1595596177
В барсу или, на крайний случай, в реал собрался.
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САДЫЧОК
1595596850
Химки ...Но , он там не нужен !
Ответить
vladimir-7
1595598148
Д.Глушаков: Пора на свою историческую Родину, там банька, девочки, самогончка и отдых душой и телом от футбола.
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DOCTOR PENALTY
1595599622
КФК "Ясенево", чтобы Дашка не доставала со своими алиментами.
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Добрый Бобер
1595603247
Дааа... Глушаков решил... Сам.
Ответить
paracetamol
1595603305
Он когда-нибудь и где-нибудь уживется?
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