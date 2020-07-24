Metaratings: Глушаков решил покинуть «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков близок к уходу из грозненского клуба.
Как сообщает Metaratings, 33-летний футболист договорился, что покинет команду этим летом.
Сам хавбек хочет продолжить карьеру в одном из московских клубов или за границей.
- Глушаков выступал за «Ахмат» с июля 2019 года.
- В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.
Источник: Metaratings
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