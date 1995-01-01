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    Metaratings: Глушаков решил покинуть «Ахмат»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков близок к уходу из грозненского клуба.

    Как сообщает Metaratings, 33-летний футболист договорился, что покинет команду этим летом.

    Сам хавбек хочет продолжить карьеру в одном из московских клубов или за границей.

    • Глушаков выступал за «Ахмат» с июля 2019 года.
    • В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +6730

      paracetamol 4 минуты назад

      Он когда-нибудь и где-нибудь уживется?

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      Рейтинг: +4376

      Добрый Бобер 5 минут назад

      Дааа... Глушаков решил... Сам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      alarm_иг 43 минуты назад

      Синитные постоянно про баню кричат. Ведь у них же одно из погонял НЕМЫТЫЕ. Гыгы. Им мыться противопоказано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17704

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      КФК "Ясенево", чтобы Дашка не доставала со своими алиментами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1330

      Puddle 1 час назад

      Банщиков в родимый хрюшатник вернется!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12026

      vladimir-7 1 час назад

      Д.Глушаков: Пора на свою историческую Родину, там банька, девочки,
      самогончка и отдых душой и телом от футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4450

      САДЫЧОК 1 час назад

      Химки ...Но , он там не нужен !

      0
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      Рейтинг: +1272

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      В барсу или, на крайний случай, в реал собрался.

      2
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      Рейтинг: +384

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      Скучает банщик по тарасовской баньке, где обхаживал свиней.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1340

      ziborock > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Это как раз таки свиньи зенитосов в раздевалке обхаживают!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6987

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Хочет то он может и хочет , а вот кому он интересен ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4011

      3a zenit > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да всем московским кроме Спартака.

      -4
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      Рейтинг: +6987

      Persona_non_Grata > 3a zenit 2 часа назад

      Забирайте )))

      2
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      Рейтинг: +24509

      zra78 > 3a zenit 1 час назад

      Ой ли! После этих слов Глушака,руководство Локо сказали сторожу если подойдёт к воротам Баковки ближе чем на 50м,стрелять на поражение

      1
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      Рейтинг: +4011

      3a zenit > zra78 16 минут назад

      ну слова словами,а бабло баблом.

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