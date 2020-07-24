Metaratings: Глушаков решил покинуть «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков близок к уходу из грозненского клуба.

Как сообщает Metaratings, 33-летний футболист договорился, что покинет команду этим летом.

Сам хавбек хочет продолжить карьеру в одном из московских клубов или за границей.