Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    «Вложите свои деньги и берите, кого хотите. Я в этот клуб *** 1,5 миллиарда». Суркис пообщался с фанатами «Динамо» К после назначения Луческу

    Игорь Суркис, президент киевского «Динамо», вступил в диалог с фанатами после назначения на пост главного тренера Мирчи Луческу. Функционер предложил болельщикам самим вкладываться в клуб.

    «Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы по стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Рината Ахметова (владелец «Шахтера»прим. «Бомбардира») и мои. Я в этот клуб *** (инвестировал – прим. «Бомбардира») 1,5 миллиарда, тянул его из последних сил.

    Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите», – цитирует Суркиса ua-football.com.

    • «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.
    • Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».
    • С 2004 по 2016 год Луческу тренировал «Шахтер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ua-football.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4521

      alarm 48 минут назад

      истерика очень похожа на федунскую. позор спартаку)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78023
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru