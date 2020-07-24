Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вложите свои деньги и берите, кого хотите. Я в этот клуб *** 1,5 миллиарда». Суркис пообщался с фанатами «Динамо» К после назначения Луческу

«Вложите свои деньги и берите, кого хотите. Я в этот клуб *** 1,5 миллиарда». Суркис пообщался с фанатами «Динамо» К после назначения Луческу

24 июля 2020, 00:10
7

Игорь Суркис, президент киевского «Динамо», вступил в диалог с фанатами после назначения на пост главного тренера Мирчи Луческу. Функционер предложил болельщикам самим вкладываться в клуб.

«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы по стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Рината Ахметова (владелец «Шахтера»прим. «Бомбардира») и мои. Я в этот клуб *** (инвестировал – прим. «Бомбардира») 1,5 миллиарда, тянул его из последних сил.

Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите», – цитирует Суркиса ua-football.com.

  • «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.
  • Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».
  • С 2004 по 2016 год Луческу тренировал «Шахтер».

Источник: ua-football.com
Украина. Премьер-лига Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Niko
1595563725
Да дело не в клубной принадлежности Мирча, а в том что он сдулся, скорее всего в силу возраста
Ответить
Cules2013
1595570244
Формально, Суркис в чём-то прав, но это ответ истерички, а не президента клуба. И сколько бы у него не было опыта в управлении, и сколько бы он не вкладывал денег в клуб, это не исключает того, что он может поступать неправильно или агриться на своих же фанатов, которые вполне по понятным причинам в бешенстве: пригласить на пост тренера бывшего коуча Шахтёра, самого принципиального соперника, который не раз их обыгрывал в в ключевых матчах, ещё и в таком пожилом возрасте - зачем? Что прямо это так было необходимо? Других нормальных кандидатур не было? Это вот как сейчас взять и сделать тренером Барселоны Жозе Моуриньо. Ну бред же. Так у него хоть был в молодости какой-то опыт работы в Барсе, а Мирча вообще никак с ДК не связан. Да и сам Луческу о чём вообще думал, когда соглашался?
Ответить
3a zenit
1595593656
а деньги откуда брал с братиком?Шубы на рынке судьям продавал?)Тоже и про Ахметова можно спросить.
Ответить
Главные новости
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
3
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
17
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
9
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
Все новости
Все новости
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Ребров извинился перед украинцами за игру в падел с Березуцким
21 августа
5
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
17 августа
4
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
13 августа
12
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
5
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+