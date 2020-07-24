«Вложите свои деньги и берите, кого хотите. Я в этот клуб *** 1,5 миллиарда». Суркис пообщался с фанатами «Динамо» К после назначения Луческу

Игорь Суркис, президент киевского «Динамо», вступил в диалог с фанатами после назначения на пост главного тренера Мирчи Луческу. Функционер предложил болельщикам самим вкладываться в клуб.

«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы по стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Рината Ахметова (владелец «Шахтера» – прим. «Бомбардира») и мои. Я в этот клуб *** (инвестировал – прим. «Бомбардира») 1,5 миллиарда, тянул его из последних сил.

Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 миллионов долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите», – цитирует Суркиса ua-football.com.