Луческу – новый главный тренер киевского «Динамо». Он 12 лет возглавлял «Шахтер»

Киевское «Динамо» назначило нового главного тренера – им стал Мирча Луческу.
Специалист заключил с киевлянами контракт на два года с возможностью продления еще на год.
Луческу уже работал на Украине, когда в течение 12 лет был главным тренером «Шахтера». Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом страны.
- «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.
- Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».
Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»