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    Луческу – новый главный тренер киевского «Динамо». Он 12 лет возглавлял «Шахтер»

    Киевское «Динамо» назначило нового главного тренера – им стал Мирча Луческу.

    Специалист заключил с киевлянами контракт на два года с возможностью продления еще на год.

    Луческу уже работал на Украине, когда в течение 12 лет был главным тренером «Шахтера». Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом страны.

    • «Динамо» в минувшем сезоне занято второе место, отстав от «Шахтера» на 23 очка.
    • Луческу в 2016-17 годах тренировал «Зенит».

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    Источник: Официальный сайт киевского «Динамо»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5764

      JTherry 15 минут назад

      не понимаю такого приглашения - Плаческу уже 75, творческие подъемы и кризисы позади, пора бы и о вечном подумать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4441

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Удивительно ! Я , думал такого тренера даже Шинник не пригласит ?!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4164

      Hektor 84 51 минуту назад

      Бомжатский нытик Гавнеску для Шахтера теперь иуда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Dizayner 51 минуту назад

      во дает на старости лет в стан конкурента попер))

      0
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      Рейтинг: +5275

      ivany4 1 час назад

      Бег по кругу.
      Турция - Украина - Россия - Турция - Украина - ???

      2
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      ...
      Рейтинг: +218

      O-kolesov > ivany4 43 минуты назад

      ....погост.

      1
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