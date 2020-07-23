Луческу – новый главный тренер киевского «Динамо». Он 12 лет возглавлял «Шахтер»

Киевское «Динамо» назначило нового главного тренера – им стал Мирча Луческу.

Специалист заключил с киевлянами контракт на два года с возможностью продления еще на год.

Луческу уже работал на Украине, когда в течение 12 лет был главным тренером «Шахтера». Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом страны.