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  • Журналист Симонов: «Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Сумма – не менее 15 миллионов»

Журналист Симонов: «Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Сумма – не менее 15 миллионов»

23 июля 2020, 19:28
10

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов анонсировал трансфер спартаковца Самуэля Жиго в «Лион». Неподалеку от города живут родственники игрока.

«Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Под Лионом живут близкие родственники игрока. Для него этот клуб является приоритетом. Это один из самых богатых клубов во Франции (второй-третий по бюджету). Он будет бороться за Лигу чемпионов.

Еще до появления варианта с «Лионом» Жиго оповещал руководство «Спартака», что имеет желание уйти. Ему сказали, что покупатель должен принести 18-20 миллионов евро. Это очень выгодная сделка для «Спартака». Его могут устроить и 15 миллионов», – считает обозреватель.

  • На рынке Жиго стоит 8 миллионов евро.
  • «Спартак» купил игрока летом 2018 года.
  • Москвичи в следующем сезоне не выступят в еврокубках.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Лион Жиго Самуэль
Комментарии (10)
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Томик
1595523145
Ну пока это только хайли лайкли.
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Skull_Boy
1595524258
Да Лион сам уже недоклуб от которого осталось только название и в принципе, что он тут забыл, если арабам во Франции самое место
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ab15488
1595526924
Лёня второй год распродает лидеров и не понимает почему падают результаты. Кто нибудь объясните ему...
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paracetamol
1595529380
Жига уходит за 15 лямов, Тиль приходит за 25. Выгодно!
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alp
1595532247
с одной стороны - игрок старта.. с другой - не отпускать нельзя - захиреет... нужна замена но федун сказал, что больших трансферов не будет.. следующий сезон при таком раскладе может стать худшим для спартака
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Garrincha58
1595534555
всё правильно за эти деньги можно в России найти двух для 5-7 места как раз будет
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zigbert
1595602364
Жаль будет Жиго. Он быстро освоился в Спартаке, стал одним из лидером обороны. Но что тут поделаешь, это его решение.
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