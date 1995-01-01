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    Журналист Симонов: «Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Сумма – не менее 15 миллионов»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов анонсировал трансфер спартаковца Самуэля Жиго в «Лион». Неподалеку от города живут родственники игрока.

    «Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Под Лионом живут близкие родственники игрока. Для него этот клуб является приоритетом. Это один из самых богатых клубов во Франции (второй-третий по бюджету). Он будет бороться за Лигу чемпионов.

    Еще до появления варианта с «Лионом» Жиго оповещал руководство «Спартака», что имеет желание уйти. Ему сказали, что покупатель должен принести 18-20 миллионов евро. Это очень выгодная сделка для «Спартака». Его могут устроить и 15 миллионов», – считает обозреватель.

    • На рынке Жиго стоит 8 миллионов евро.
    • «Спартак» купил игрока летом 2018 года.
    • Москвичи в следующем сезоне не выступят в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +152

      ab15488 36 минут назад

      Лёня второй год распродает лидеров и не понимает почему падают результаты. Кто нибудь объясните ему...

      0
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      Рейтинг: +172

      Roma56 > ab15488 1 минуту назад

      Как будто Жиго умоляет оставить его, чтобы играть в РПЛ, а Федун такой "Нет, слишком ты слабый для РПЛ, продадим тебя!")

      0
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      Рейтинг: +9059

      Skull_Boy 1 час назад

      Да Лион сам уже недоклуб от которого осталось только название и в принципе, что он тут забыл, если арабам во Франции самое место

      2
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      Рейтинг: +6641

      Литейный4 1 час назад

      Кому нафиг сдался этот Жиголо? Он же Спартаком попорчен. Это конец карьеры. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1459

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      козлу по ошибке плюс поставил!сгинь нечистая алармоборатовская шваль

      3
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      Рейтинг: +3239

      Томик 1 час назад

      Ну пока это только хайли лайкли.

      0
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      Рейтинг: +594

      elessar arnor 1 час назад

      невероятно качественный игрок

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