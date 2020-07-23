Журналист Симонов: «Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Сумма – не менее 15 миллионов»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов анонсировал трансфер спартаковца Самуэля Жиго в «Лион». Неподалеку от города живут родственники игрока.

«Жиго с большой вероятностью уходит в «Лион». Под Лионом живут близкие родственники игрока. Для него этот клуб является приоритетом. Это один из самых богатых клубов во Франции (второй-третий по бюджету). Он будет бороться за Лигу чемпионов.

Еще до появления варианта с «Лионом» Жиго оповещал руководство «Спартака», что имеет желание уйти. Ему сказали, что покупатель должен принести 18-20 миллионов евро. Это очень выгодная сделка для «Спартака». Его могут устроить и 15 миллионов», – считает обозреватель.