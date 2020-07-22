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  • Юран: «Крылья» и «Оренбург» покидают РПЛ не совсем по спортивному принципу. Было бы здорово расширить лигу до 18 клубов»

Юран: «Крылья» и «Оренбург» покидают РПЛ не совсем по спортивному принципу. Было бы здорово расширить лигу до 18 клубов»

22 июля 2020, 15:54
6

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился планами клуба на предстоящий сезон РПЛ.

– Хочу поблагодарить губернатора Московской области, руководство региона. Наконец-то все прояснилось. Я всегда, если помните, говорил, что мы будем играть в Премьер-лиге. Был уверен в наших силах. Но теперь наступило облегчение. Можем спокойно готовиться к финалу Кубка с «Зенитом». Это решение даст нам дополнительный стимул показать себя в предстоящем матче.

— Есть планы по усилению состава?

— Да. Список составлен. Будем укрепляться. Болельщики очень рады. Много поздравлений приходит. Парни заслужили Премьер-лигу. А я до последнего за них бился. Я вам даже больше скажу – был готов уйти, если бы стоял вопрос так: идем в РПЛ, но без Юрана.

— Вот как?

— Да. Я за ребят переживал. Ушел бы, если бы сложилась такая ситуация.

— Какая задача стоит пред «Химками»? Сохранить прописку в Премьер-лиге?

— Нет. Сохранить прописку — это не для меня. Я максималист. Такая задача меня не устраивает. Нам надо радовать своих болельщиков и прочно стоять на ногах в элитном дивизионе. А говорить, что лишь бы не вылететь — это не для моей команды. На какое место готовы замахнуться? Будем настраиваться на победу в каждой игре. А там уже посчитаем очки.

— Правда, что есть некая договоренность со «Спартаком» об аренде футболистов?

— В принципе, я уже созванивался с Шамилем Газизовым. Я его поздравил с назначением, он меня с выходом в финал Кубка. Затронули тему возможной аренды футболистов «Спартака». Посмотрим, как будет дальше. Сейчас сезон закончится, в московском клубе примут решение, кто остается, кто уходит в аренду.

Безусловно, я с удовольствием заберу ряд игроков. Это нормальное явление. Считаю, в «Химках» я смогу дать ребятам возможность развиваться, постоянно играть. Если помните, у меня уже был такой опыт. Имею в виду Александра Павленко в «Шиннике».

— Вам не жаль «Крылья Советов»? Теперь Самара вылетает.

— Мне прежде всего жаль самарского болельщика. Там шикарный футбольный город.

Если есть такая возможность, я бы хотел обратиться к руководству РФС. Все-таки и «Крылья», и «Оренбург» не совсем по-спортивному принципу покидают премьер-лигу. Самарцы в какой-то степени пострадали из-за того, что у игроков «Сочи» был выявлен коронавирус. «Оренбург» в свою очередь потерпел два технических поражения из-то того же коронавируса. Сложная ситуация. Поэтому, если есть такая возможность, то, на мой взгляд, было бы здорово оставить и «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ, расширить лигу до 18 команд. Но здесь уже решение принимают руководители РФС.

  • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона получили путевку в РПЛ, но вопрос участия стоял под вопросом из-за финансовых проблем клуба.
  • Сегодня стало известно, что подмосковная команда будет играть в РПЛ в следующем сезоне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (6)
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алдан2014
1595422720
Он прав.Концовка чемпа получилась идиотская.Привет руководству РФС,пыл и газмяс
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Skull_Boy
1595424023
А вы прямо по спортивному принципу право получили, молчал бы
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vladimir-7
1595425746
А мы помним, как Юран заявлял, что место в РПЛ для Химок продано. Теперь в Химки весь шлак сбросят в аренду, а вы там с ним держитесь.
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Evgeniy32
1595444582
А Химки вышли по спортивному принципу? Ничего что ФНЛ не доиграли и тупо повезло что оказались на 2 месте)))
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