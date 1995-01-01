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    Юран: «Крылья» и «Оренбург» покидают РПЛ не совсем по спортивному принципу. Было бы здорово расширить лигу до 18 клубов»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился планами клуба на предстоящий сезон РПЛ.

    – Хочу поблагодарить губернатора Московской области, руководство региона. Наконец-то все прояснилось. Я всегда, если помните, говорил, что мы будем играть в Премьер-лиге. Был уверен в наших силах. Но теперь наступило облегчение. Можем спокойно готовиться к финалу Кубка с «Зенитом». Это решение даст нам дополнительный стимул показать себя в предстоящем матче.

    — Есть планы по усилению состава?

    — Да. Список составлен. Будем укрепляться. Болельщики очень рады. Много поздравлений приходит. Парни заслужили Премьер-лигу. А я до последнего за них бился. Я вам даже больше скажу – был готов уйти, если бы стоял вопрос так: идем в РПЛ, но без Юрана.

    — Вот как?

    — Да. Я за ребят переживал. Ушел бы, если бы сложилась такая ситуация.

    — Какая задача стоит пред «Химками»? Сохранить прописку в Премьер-лиге?

    — Нет. Сохранить прописку — это не для меня. Я максималист. Такая задача меня не устраивает. Нам надо радовать своих болельщиков и прочно стоять на ногах в элитном дивизионе. А говорить, что лишь бы не вылететь — это не для моей команды. На какое место готовы замахнуться? Будем настраиваться на победу в каждой игре. А там уже посчитаем очки.

    — Правда, что есть некая договоренность со «Спартаком» об аренде футболистов?

    — В принципе, я уже созванивался с Шамилем Газизовым. Я его поздравил с назначением, он меня с выходом в финал Кубка. Затронули тему возможной аренды футболистов «Спартака». Посмотрим, как будет дальше. Сейчас сезон закончится, в московском клубе примут решение, кто остается, кто уходит в аренду.

    Безусловно, я с удовольствием заберу ряд игроков. Это нормальное явление. Считаю, в «Химках» я смогу дать ребятам возможность развиваться, постоянно играть. Если помните, у меня уже был такой опыт. Имею в виду Александра Павленко в «Шиннике».

    — Вам не жаль «Крылья Советов»? Теперь Самара вылетает.

    — Мне прежде всего жаль самарского болельщика. Там шикарный футбольный город.

    Если есть такая возможность, я бы хотел обратиться к руководству РФС. Все-таки и «Крылья», и «Оренбург» не совсем по-спортивному принципу покидают премьер-лигу. Самарцы в какой-то степени пострадали из-за того, что у игроков «Сочи» был выявлен коронавирус. «Оренбург» в свою очередь потерпел два технических поражения из-то того же коронавируса. Сложная ситуация. Поэтому, если есть такая возможность, то, на мой взгляд, было бы здорово оставить и «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ, расширить лигу до 18 команд. Но здесь уже решение принимают руководители РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12003

      vladimir-7 34 минуты назад

      А мы помним, как Юран заявлял, что место в РПЛ для Химок продано.
      Теперь в Химки весь шлак сбросят в аренду, а вы там с ним держитесь.

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      Рейтинг: +12003

      vladimir-7 > vladimir-7 25 минут назад

      Что касается Крыльев и Оренбурга, то основная задача стояла
      перед РФС и РПЛ—сохранить в РПЛ Сочи.

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      Рейтинг: +2289

      Cleaner 36 минут назад

      Набрали меньше всех очков, потому и вылетают. Исключительно СПОРТИВНЫЙ принцип.

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      Рейтинг: +9048

      Skull_Boy 1 час назад

      А вы прямо по спортивному принципу право получили, молчал бы

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      Рейтинг: +2774

      алдан2014 1 час назад

      Он прав.Концовка чемпа получилась идиотская.Привет руководству РФС,пыл и газмяс

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