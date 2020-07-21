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  • Слуцкий: «Спартак» – большой раздражитель абсолютно для любого клуба»

Слуцкий: «Спартак» – большой раздражитель абсолютно для любого клуба»

21 июля 2020, 12:45
4

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в рамках 30-го тура РПЛ.

«Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи – на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен.

Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего, из-за того, что уже нет такого напряжения. Поэтому в игре со «Спартаком» я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно. У нас Макаров последние игры играл с небольшим повреждением, поэтому мы приняли решение, что он уже закончил этот сезон и лечится, чтобы полноценно начать подготовительный период.

Что касается кубкового матча «Зенит» – «Спартак», то это была очень интересная игра, наверно одна из самых запоминающихся игр за долгий промежуток времени внутри России. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме», – заявил Слуцкий.

  • «Спартак» на девятом месте с 36 очками.
  • У «Рубина» – 35 баллов (десятое место).

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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vsespartak01
1595325701
спартаку можно забить на результат!выпускайте тех,накого рассчитывайте в будущем!дайте отдохнуть максименко жиго джикии !есть мирзов и другие опытные игроки и молодежь!вот им и дайте шанс
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Хрюхрю
1595328421
да чего бояться их? Спартак – середняк РПЛ, с таким составом и по такой игре им только на судейство и ныть приходится
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MDAR
1595333433
Это ответ почему Спартаку так тяжело даются очки и почему выходя против Спартака, все играют как в последний раз.
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docndoc
1595346043
При всех неудачах Спартака в последнее время, при всех его традициях и богатой и славной истории (теперь только истории) главное - это самая многочисленная армия болел по всей стране! Даже близко ни у одного клуба нет такой.. Поэтому даже когда Спартак слаб, любой клуб рвётся что-то доказать миллионам красно-белых. Неустранимый психологический комплекс, понимашь.))
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