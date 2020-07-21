Слуцкий: «Спартак» – большой раздражитель абсолютно для любого клуба»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в рамках 30-го тура РПЛ.

«Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи – на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен.

Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего, из-за того, что уже нет такого напряжения. Поэтому в игре со «Спартаком» я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно. У нас Макаров последние игры играл с небольшим повреждением, поэтому мы приняли решение, что он уже закончил этот сезон и лечится, чтобы полноценно начать подготовительный период.

Что касается кубкового матча «Зенит» – «Спартак», то это была очень интересная игра, наверно одна из самых запоминающихся игр за долгий промежуток времени внутри России. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме», – заявил Слуцкий.