Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Слуцкий: «Спартак» – большой раздражитель абсолютно для любого клуба»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в рамках 30-го тура РПЛ.

    «Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи – на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен.

    Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего, из-за того, что уже нет такого напряжения. Поэтому в игре со «Спартаком» я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно. У нас Макаров последние игры играл с небольшим повреждением, поэтому мы приняли решение, что он уже закончил этот сезон и лечится, чтобы полноценно начать подготовительный период.

    Что касается кубкового матча «Зенит» – «Спартак», то это была очень интересная игра, наверно одна из самых запоминающихся игр за долгий промежуток времени внутри России. Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме», – заявил Слуцкий.

    • «Спартак» на девятом месте с 36 очками.
    • У «Рубина» – 35 баллов (десятое место).

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Хрюхрю 30 минут назад

      да чего бояться их? Спартак – середняк РПЛ, с таким составом и по такой игре им только на судейство и ныть приходится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1312

      vsespartak01 1 час назад

      спартаку можно забить на результат!выпускайте тех,накого рассчитывайте в будущем!дайте отдохнуть максименко жиго джикии !есть мирзов и другие опытные игроки и молодежь!вот им и дайте шанс

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77967
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru