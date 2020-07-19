Арбитр Федотов: «Назначение Иванова на «Зенит» – «Спартак» – подстава. Матч может сломать ему карьеру»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил выбор арбитра на матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Встречу в поле обслужит ростовчанин Сергей Иванов.

«У Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере, взлетит очень высоко. Если отработает плохо, из него сделают козла отпущения. Все будут вспоминать 2016 год. Но назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, матч может сделать из него лучшего судью, но может и сломать карьеру.

Были и другие варианты. Поставьте Сергея Карасeва и с него потом спросите. Любое неправильное решение против команды поможет разменять Иванова и говорить, что он не справился.

Желаю Иванову хорошо отработать матч. Если что-то пойдeт не так — всe, скорее всего, его карьера сломается», – считает Федотов.