Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Арбитр Федотов: «Назначение Иванова на «Зенит» – «Спартак» – подстава. Матч может сломать ему карьеру»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил выбор арбитра на матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Встречу в поле обслужит ростовчанин Сергей Иванов.

    «У Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере, взлетит очень высоко. Если отработает плохо, из него сделают козла отпущения. Все будут вспоминать 2016 год. Но назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, матч может сделать из него лучшего судью, но может и сломать карьеру.

    Были и другие варианты. Поставьте Сергея Карасeва и с него потом спросите. Любое неправильное решение против команды поможет разменять Иванова и говорить, что он не справился.

    Желаю Иванову хорошо отработать матч. Если что-то пойдeт не так — всe, скорее всего, его карьера сломается», – считает Федотов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:16
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10656

      Garrincha58 22 секунды назад

      всё нагнетают и нагнетают ситуацию а всего то обыкновенный полуфинал обыкновенного Кубка страны где футбол на низком уровне и это подтверждает то что в финале будут играть Химки и возможно Спартак с 9 места ужас! кому нужен этот кубок и смысл выходить в ЛЕ чтобы потом влетать Лудогорцам или АЕКам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      морозз 2 минуты назад

      Карьера его сломается если Зенит проиграет, это сто пудово! Поэтому Зенит и не проиграет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да и без судейства, Зенит разорвет свинорылов!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2851

      "supermax" > Спартак гуно знают все 48 минут назад

      очко себе не разорвите только потом...а то тревожно за вас

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > "supermax" 24 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что ты о моей ж.... волнуешься?
      Лучше сходи, себе вазелин купи.
      =)))
      Очко ведь железное, а вам придеться сегодня его напрячь!
      =))))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2851

      "supermax" > Спартак гуно знают все 21 минуту назад

      а и правда...чего мне тревожится... ну нравится ходить с порванными очками так ходите

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77924
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru