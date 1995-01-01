Арбитр Федотов: «Назначение Иванова на «Зенит» – «Спартак» – подстава. Матч может сломать ему карьеру»

всё нагнетают и нагнетают ситуацию а всего то обыкновенный полуфинал обыкновенного Кубка страны где футбол на низком уровне и это подтверждает то что в финале будут играть Химки и возможно Спартак с 9 места ужас! кому нужен этот кубок и смысл выходить в ЛЕ чтобы потом влетать Лудогорцам или АЕКам
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил выбор арбитра на матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Встречу в поле обслужит ростовчанин Сергей Иванов.
«У Иванова стоит вопрос жизни и смерти. Если выберется из этой ситуации и хорошо отсудит матч в Питере, взлетит очень высоко. Если отработает плохо, из него сделают козла отпущения. Все будут вспоминать 2016 год. Но назначение на этот матч — это подстава. Повторюсь, матч может сделать из него лучшего судью, но может и сломать карьеру.
Были и другие варианты. Поставьте Сергея Карасeва и с него потом спросите. Любое неправильное решение против команды поможет разменять Иванова и говорить, что он не справился.
Желаю Иванову хорошо отработать матч. Если что-то пойдeт не так — всe, скорее всего, его карьера сломается», – считает Федотов.
- Матч начнется в 18:30 по Москве.
- «Спартак» назвал матч битвой.
- В финале победитель матча сыграет либо с «Уралом», либо с «Химками».