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  • Арбитр Федотов – о работе Турбина на дерби «Локомотив» – ЦСКА: «Просто ноль. Чудака не было на поле. Он подарил 30 миллионов «Локомотиву»

Арбитр Федотов – о работе Турбина на дерби «Локомотив» – ЦСКА: «Просто ноль. Чудака не было на поле. Он подарил 30 миллионов «Локомотиву»

18 июля 2020, 23:56
8

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Евгения Турбина на матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1). После этой победы команда Марко Николича увеличила шансы на прямое попадание в группу Лиги чемпионов.

«На 16-й минуте в штрафной «Локомотива» после контакта с Жоау Мариу падает Николо Влашич. Игрок хозяев сбил его, после того как нападающий ЦСКА прокинул мяч. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол. Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА. А VAR на этот момент внимания не обратил.

Что касается оценки Турбина за матч, то он получит 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле», – считает Федотов.

  • «Локомотив» за тур до финиша чемпионата идет в таблице вторым, опережая «Краснодар» (третья строчка) на пять очков.
  • ЦСКА занимает четвертое место.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Турбин Евгений Федотов Игорь
Комментарии (8)
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Axe111
1595107986
Рпл помойка
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AHTUNGBOL
1595133774
Такое ощущение, что Федотов смертельно болен ( не дай бог, конечно) и сводит старые счёты со всеми своими прошлыми скелетами в шкафу, начиная с коллег, заканчивая теми руководителями клубов, которые не дали денег, ну или он просто идиот...
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paracetamol
1595135713
И игру рукой на последних минутах в штрафной коней не заметил. Ладно, что ВАР поправил. Интересно, а почему на 16 минуте не поправил?
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sochi-2013
1595138877
Интересно, по какому критерию берут на судейскую работу? Гнилой еще гнилее? Как только заканчивают "работу", сразу начинают поливать помоями бывших коллег!
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Сильвербой
1595142307
Ну судей понять можно, про них уже после двух недель перерыва в чемпионате писали, что людям нечего есть, они истощены, находятся на грани, а тут три месяца прошло...У людей голодный обморок, многое не видят и не слышат...Оставьте их в покое, им заработать надо, а зарабатывают как!? Кто больше дал тот и в фаворе!!!!
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