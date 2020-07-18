Арбитр Федотов – о работе Турбина на дерби «Локомотив» – ЦСКА: «Просто ноль. Чудака не было на поле. Он подарил 30 миллионов «Локомотиву»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Евгения Турбина на матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1). После этой победы команда Марко Николича увеличила шансы на прямое попадание в группу Лиги чемпионов.

«На 16-й минуте в штрафной «Локомотива» после контакта с Жоау Мариу падает Николо Влашич. Игрок хозяев сбил его, после того как нападающий ЦСКА прокинул мяч. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол. Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА. А VAR на этот момент внимания не обратил.

Что касается оценки Турбина за матч, то он получит 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле», – считает Федотов.