Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Глава судейского комитета РФС Хачатурянц: «Часто смотрим футбол вместе с Гинером. У нас общие интересы, отношусь к нему с большим уважением»

    Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, рассказал, что проводит время с владельцем ЦСКА Евгением Гинером. У них общие интересы.

    «Представители руководства клубов часто звонят мне после матчей. Кто первый звонит? С Евгением Ленноровичем мы часто вместе смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы. Отношусь к нему с большим уважением. Как и к Сергею Николаевичу Галицкому, который создал профессиональный мегаклуб.

    Все мои выходные дни теперь похоронены для семьи. Начинаешь смотреть от «Оренбурга» и «Тамбова», всe подряд. Смотрю не все восемь матчей тура, но четыре-пять смотрю. Чтобы смотреть не только нарезки, потому что это как выдернутые слова из контекста», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Хачатурянц занял свой пост в прошлом году.
    • ЦСКА в таблице РПЛ идет четвертым.
    • «Краснодар» идет на строчку выше.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2020 23:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77916
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru