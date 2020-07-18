Глава судейского комитета РФС Хачатурянц: «Часто смотрим футбол вместе с Гинером. У нас общие интересы, отношусь к нему с большим уважением»

Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, рассказал, что проводит время с владельцем ЦСКА Евгением Гинером. У них общие интересы.

«Представители руководства клубов часто звонят мне после матчей. Кто первый звонит? С Евгением Ленноровичем мы часто вместе смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы. Отношусь к нему с большим уважением. Как и к Сергею Николаевичу Галицкому, который создал профессиональный мегаклуб.

Все мои выходные дни теперь похоронены для семьи. Начинаешь смотреть от «Оренбурга» и «Тамбова», всe подряд. Смотрю не все восемь матчей тура, но четыре-пять смотрю. Чтобы смотреть не только нарезки, потому что это как выдернутые слова из контекста», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч Премьер».