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  • Глава судейского комитета РФС Хачатурянц: «Часто смотрим футбол вместе с Гинером. У нас общие интересы, отношусь к нему с большим уважением»

Глава судейского комитета РФС Хачатурянц: «Часто смотрим футбол вместе с Гинером. У нас общие интересы, отношусь к нему с большим уважением»

18 июля 2020, 23:32
9

Ашот Хачатурянц, глава судейского комитета РФС, рассказал, что проводит время с владельцем ЦСКА Евгением Гинером. У них общие интересы.

«Представители руководства клубов часто звонят мне после матчей. Кто первый звонит? С Евгением Ленноровичем мы часто вместе смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы. Отношусь к нему с большим уважением. Как и к Сергею Николаевичу Галицкому, который создал профессиональный мегаклуб.

Все мои выходные дни теперь похоронены для семьи. Начинаешь смотреть от «Оренбурга» и «Тамбова», всe подряд. Смотрю не все восемь матчей тура, но четыре-пять смотрю. Чтобы смотреть не только нарезки, потому что это как выдернутые слова из контекста», – сказал Хачатурянц в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Хачатурянц занял свой пост в прошлом году.
  • ЦСКА в таблице РПЛ идет четвертым.
  • «Краснодар» идет на строчку выше.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (9)
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Hektor 84
1595114812
Армян с евреем)))
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Hektor 84
1595114826
Прям анекдот
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moskowcity-petrv
1595116336
Бедолага, трудится в две смены,без выходных ещё!
Ответить
Просто-333
1595127286
А это не проявление симпатии к одному из клубов?
Ответить
vladimir-7
1595136796
А.Хачатурянцу необходимо всех судей направить на учебу по повышению их квалификации, это во-первых; во-вторых, строго наказывать судей, вплоть до увольнения за взятки и не покрывать их в безгрешности при судействе и в-третьих, объективное профессиональное судейство на играх обеспечит безопасную работу судей, а не какие-то Омон или Росгвардия.
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kvm
1595142397
ашот так безбашенно сливает хозяина...
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NewLife
1595146565
Вот об общих интересах хотелось бы по-подробнее.
Ответить
NewLife
1595146817
"Все мои выходные дни теперь похоронены для семьи." А буднии дни тоже не для семьи ? А зарплату за выходные нравится получать ? Что, сигары больше нравятся , чем футбол ? Чистота футбола похоронена твоим руководством. Лучше бы валил и ублажал семью и Гинера.
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