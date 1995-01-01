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    Metaratings: «Лилль» интересуется Жиго

    На защитника «Спартака» Самуэля Жиго появился еще один претендент на родине. Речь идет о «Лилле», пишет Metaratings.

    На приобретение нового центрального защитника французы выделили 10-12 миллионов евро, но «Спартак» хочет получить за Жиго 20 миллионов.

    • «Спартак» купил Жиго в 2018 году.
    • Француз стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • «Спартак» может пропустить следующий еврокубковый сезон.

    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1616

      Boeung777 35 минут назад

      Да, если Спартак не выйдет в еврокубки, то Жиго будет тяжело удержать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10648

      Garrincha58 57 минут назад

      20-ку никто не даст

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8338

      derrik2000 > Garrincha58 55 минут назад

      Опередил, хотя Марсель может и выложит, раз у них там пожар в центре обороны.
      А, вот, Лиллю бабла точно не хватит.

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