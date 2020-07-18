Metaratings: «Лилль» интересуется Жиго

На защитника «Спартака» Самуэля Жиго появился еще один претендент на родине. Речь идет о «Лилле», пишет Metaratings.

На приобретение нового центрального защитника французы выделили 10-12 миллионов евро, но «Спартак» хочет получить за Жиго 20 миллионов.