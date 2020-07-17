Полузащитник «Оренбурга» Алвеш: «По стилю игры мне бы подошла «Барселона»

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш рассказал, в каком чемпионате ему бы хотелось поиграть.

«Думаю, что мне подошел бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы «Барселона», но я скорее поддерживаю «Реал», по большей части из-за истории и Криштиану Роналду.

Переход в «Барселону»? Это сложно, ведь «Оренбург» попросит очень много денег», – сказал 27-летний хавбек.