Полузащитник «Оренбурга» Алвеш: «По стилю игры мне бы подошла «Барселона»

Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш рассказал, в каком чемпионате ему бы хотелось поиграть.
«Думаю, что мне подошел бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы «Барселона», но я скорее поддерживаю «Реал», по большей части из-за истории и Криштиану Роналду.
Переход в «Барселону»? Это сложно, ведь «Оренбург» попросит очень много денег», – сказал 27-летний хавбек.
- Алвеш выступает за «Оренбург» с 2018 года.
- В активе игрока шесть голов и четыре ассиста в 35 матчах.
- Контракт португальца с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
- Его рыночная стоимость – 950 тысяч евро.
Источник: «Матч ТВ»