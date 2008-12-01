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    Полузащитник «Оренбурга» Алвеш: «По стилю игры мне бы подошла «Барселона»

    Полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш рассказал, в каком чемпионате ему бы хотелось поиграть.

    «Думаю, что мне подошел бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы «Барселона», но я скорее поддерживаю «Реал», по большей части из-за истории и Криштиану Роналду.

    Переход в «Барселону»? Это сложно, ведь «Оренбург» попросит очень много денег», – сказал 27-летний хавбек.

    • Алвеш выступает за «Оренбург» с 2018 года.
    • В активе игрока шесть голов и четыре ассиста в 35 матчах.
    • Контракт португальца с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • Его рыночная стоимость – 950 тысяч евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      Граф2019 21 минуту назад

      дорогу знаешь? вали...

      0
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      Рейтинг: +558

      elessar arnor 55 минут назад

      обожаю такие заявления, даже в шутку

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