Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге»

Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге»

17 июля 2020, 13:15
13

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч дал комментарии по поводу своего скорого перехода в ЦСКА.

«Я перехожу в отличный клуб. Переезд в Россию – это хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге. Мы подписали предварительное соглашение, сейчас стороны согласовывают последние детали», – заявил 21-летний аргентинец.

  • По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
  • «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.

Источник: Radio La Red
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сан-Лоренсо Гайч Адольфо
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Граф2019
1594982004
здравствуй всенародно любимый красноармеец Адольф! Дед не дергайся в могиле...
Ответить
Too Much
1594985610
не знаю что за фрукт, но если он усилит ЦСКА, то это плюс всему чемпионату, не нужны легионеры по 15-20 млн, которые нечего не показывают и играют на уровне молодежки
Ответить
Semargl18
1594986112
Ребят а вы определитесь сами то https://bombardir.ru/news/607626-Agent-Gaycha-Adolfo-na-100-ne-budet-v-CSKA
Ответить
Давид59
1594992961
Пожелаю армейцам усилиться. Но его постоянный трендёж о том, что не собирается в ЦСКА задерживаться настораживает
Ответить
yarik1_78
1594994377
Посмотрим что за фрукт.А то что многие леги используют наш чемп как возможность перейти в более сильный клуб не для кого не секрет.
Ответить
моэм
1594997851
Тёмная лошадка...ещё "сырой" потому и не интересен Европе... если в качестве "столба" будет выгрызть верхи , как Дзюба , сбрасывать и оттягивать на себя хотя бы пару дефов , будет неплохо ,даже если сам забьёт лишь под десятку.
Ответить
biormutintotte
1594998730
СЕКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Регайся и уже сегодня у тебя будет секс! Сам постоянно там цепляю телок, вот сайт ---- http://datink.2sms.ru
Ответить
СвинкаСправедливости
1595007909
В Казахстане!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1595043318
Ждем официального! Опять как всегда под конец,,,,,, "Танк" нужен как воздух, когда у нас "лига автобусов".
Ответить
Главные новости
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
4
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
1
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
5
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
5
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
7
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+