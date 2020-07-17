Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч дал комментарии по поводу своего скорого перехода в ЦСКА.

«Я перехожу в отличный клуб. Переезд в Россию – это хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге. Мы подписали предварительное соглашение, сейчас стороны согласовывают последние детали», – заявил 21-летний аргентинец.