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    Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге»

    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч дал комментарии по поводу своего скорого перехода в ЦСКА.

    «Я перехожу в отличный клуб. Переезд в Россию – это хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге. Мы подписали предварительное соглашение, сейчас стороны согласовывают последние детали», – заявил 21-летний аргентинец.

    • По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
    • «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.

    Источник: Radio La Red

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +651

      Semargl18 1 час назад

      Ребят а вы определитесь сами то https://bombardir.ru/news/607626-Agent-Gaycha-Adolfo-na-100-ne-budet-v-CSKA

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      Рейтинг: +61

      kan85 > Semargl18 17 минут назад

      С добрый утром

      1) https://bombardir.ru/news/607797-Agent-Gaycha-obyavil-o-perehode-forvarda-v-CSKA
      2) https://bombardir.ru/news/607806-Zhurnalist-Skira-Gaych-podpishet-s-CSKA-pyatiletniy-kontrakt-summa-sdelki-85-milliona
      3) https://bombardir.ru/news/607833-Agent-Gaycha-o-perehode-v-CSKA-Seychas-my-zhdem-poslednih-detaley-soglasheniya
      4) https://bombardir.ru/news/607809-Chempionat-Gaych-budet-poluchat-v-CSKA-900-tysyach-v-god-plyus-200-tysyach-kazhdyy-iyul

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      Рейтинг: +24

      Too Much 1 час назад

      не знаю что за фрукт, но если он усилит ЦСКА, то это плюс всему чемпионату, не нужны легионеры по 15-20 млн, которые нечего не показывают и играют на уровне молодежки

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      Рейтинг: +558

      elessar arnor > Too Much 58 минут назад

      дай время Тилю

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      Рейтинг: +24

      Too Much > elessar arnor 37 минут назад

      я только ЗА если он заиграет как надо, качественные усиления в любой команде, это плюс чемпионату, чем выше уровень команд, тем выше уровень чемпионата. Соответственно расти можно дальше определенной планки, которая на данный момент

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      Рейтинг: +615

      Граф2019 2 часа назад

      здравствуй всенародно любимый красноармеец Адольф! Дед не дергайся в могиле...

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      Рейтинг: +1715

      Чермындыр > Граф2019 2 часа назад

      Глупости это. Куча народу носит вещи бренда Адидас, и даже не знает о том, что это инициалы одного из братьев-основателей компании Адольфа и Рудольфа Дасслеров, которые были членами НСДАП, любимцами верхушки Рейха, и шили обувь для нацистской олимпийской сборной ц 1936

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