Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч дал комментарии по поводу своего скорого перехода в ЦСКА.
«Я перехожу в отличный клуб. Переезд в Россию – это хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге. Мы подписали предварительное соглашение, сейчас стороны согласовывают последние детали», – заявил 21-летний аргентинец.
- По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил форварда за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
- «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.
Источник: Radio La Red