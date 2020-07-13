Агент Гайча: «Адольфо на 100% не будет в ЦСКА»

Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча сообщил, что игрок отклонил предложение ЦСКА.

«Мы отклонили предложение ЦСКА – у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%», – сказал Бустос.

Сообщалось, что ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.