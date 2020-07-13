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    Агент Гайча: «Адольфо на 100% не будет в ЦСКА»

    Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча сообщил, что игрок отклонил предложение ЦСКА.

    «Мы отклонили предложение ЦСКА – у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%», – сказал Бустос.

    Сообщалось, что ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.

    • В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +825

      Гавроша 37 минут назад

      В оренбурге найдут игрока, тем они уже не надобны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2417

      KPCCSPB 38 минут назад

      Ну может и хорошо, Чалов то вроде вышел из комы.. Может встряхнули новости про то, что напа ищут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +606

      Граф2019 50 минут назад

      Брррр !Адольф в красной армии? Бррр...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +947

      Semenycch 55 минут назад

      А красно-синие уже облизывались?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +606

      Граф2019 > Semenycch 43 минуты назад

      в Маккаби его!!! пусть евреи балдеют...

      -1
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      Рейтинг: +1673

      Genz 55 минут назад

      ЦСКА всегда сначалв предлагает деньги,потом меняет решение на аренду игрока. В результате игрока звбирают казахи ,потому что дают на доллар дороже

      0
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      Рейтинг: +343

      AleSan4es > Genz 6 минут назад

      ЦСКА всегда против денег агентам! И правильно делает! Эти агенты уже порядком надоели

      -1
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      Рейтинг: +4874

      Lester84 1 час назад

      Впрочем, ничего нового. Не расстроен и даже не удивлен такому раскладу. Уже привычно, что в последние годы практика ведения длительных переговоров по трансферам у ЦСКА заканчивается эпик-фейлом. Странно, что аренда с правом выкупа не фигурировала.

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      Рейтинг: +1591

      Boeung777 1 час назад

      Это изначально было понятно. ЦСКА за такие суммы не покупает, тем более, за ноунейма.

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