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    Савин: «Кикнадзе не обсудил со мной вопросы по поводу смерти Самохвалова. У него есть дела важнее. Наверное, показывать средний палец фанатам»

    Бывший футболист, блогер Евгений Савин рассказал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не стал обсуждать смерть защитника системы клуба Иннокентия Самохвалова. Пресс-служба москвичей лишь заверила, что по максимуму помогла семье игрока.

    «Я обратился в пресс-службу «Локомотива», чтобы мне разъяснили ситуацию по Самохвалову, а также дали на диалог Василия Кикнадзе. Мне сказали, что расследование в клубе было проведено и никаких нарушений не было выявлено, семье помогли.

    Кикнадзе не будет со мной обсуждать какие-то финансовые вопросы, так как клуб считает, что они сделали максимум. У Василия Кикнадзе есть более важные дела. Наверное, показывать средний палец фанатам», – сказал Савин на собственном ютуб-канале «КраСава».

    • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
    • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
    • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1697

      Genz 1 час назад

      Сава настырный. Так лезь обсудить Америку или Израиль к Путину. Чё к Кикнадзику в горло комом лезешь? У него семья в Москве и другая в Грузии. Дел по целую голову

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      Рейтинг: +4289

      Добрый Бобер 1 час назад

      На чём ты хайпануть решил?!

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