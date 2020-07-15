Савин: «Кикнадзе не обсудил со мной вопросы по поводу смерти Самохвалова. У него есть дела важнее. Наверное, показывать средний палец фанатам»

Бывший футболист, блогер Евгений Савин рассказал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не стал обсуждать смерть защитника системы клуба Иннокентия Самохвалова. Пресс-служба москвичей лишь заверила, что по максимуму помогла семье игрока.

«Я обратился в пресс-службу «Локомотива», чтобы мне разъяснили ситуацию по Самохвалову, а также дали на диалог Василия Кикнадзе. Мне сказали, что расследование в клубе было проведено и никаких нарушений не было выявлено, семье помогли.

Кикнадзе не будет со мной обсуждать какие-то финансовые вопросы, так как клуб считает, что они сделали максимум. У Василия Кикнадзе есть более важные дела. Наверное, показывать средний палец фанатам», – сказал Савин на собственном ютуб-канале «КраСава».