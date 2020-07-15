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  • Савин: «Кикнадзе не обсудил со мной вопросы по поводу смерти Самохвалова. У него есть дела важнее. Наверное, показывать средний палец фанатам»

Савин: «Кикнадзе не обсудил со мной вопросы по поводу смерти Самохвалова. У него есть дела важнее. Наверное, показывать средний палец фанатам»

15 июля 2020, 20:41
4

Бывший футболист, блогер Евгений Савин рассказал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не стал обсуждать смерть защитника системы клуба Иннокентия Самохвалова. Пресс-служба москвичей лишь заверила, что по максимуму помогла семье игрока.

«Я обратился в пресс-службу «Локомотива», чтобы мне разъяснили ситуацию по Самохвалову, а также дали на диалог Василия Кикнадзе. Мне сказали, что расследование в клубе было проведено и никаких нарушений не было выявлено, семье помогли.

Кикнадзе не будет со мной обсуждать какие-то финансовые вопросы, так как клуб считает, что они сделали максимум. У Василия Кикнадзе есть более важные дела. Наверное, показывать средний палец фанатам», – сказал Савин на собственном ютуб-канале «КраСава».

  • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
  • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Савин Евгений Кикнадзе Василий
Комментарии (4)
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Добрый Бобер
1594835310
На чём ты хайпануть решил?!
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Сильвербой
1594843062
А кто ты вообще такой, что бы он с тобой что-то обсуждал?
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Томик
1594845142
Женя зря полез в эти дебри - "интриги, расследования" и остальные "показать всё что скрыто" Поднялся на видео, которые положительные эмоции приносят. ЗА ЭТО ТЕБЯ И ЛЮБЯТ! Лично мне скандалы нахрен не нужны - хватает хрени всякой и в жизни. Этим пусть журналисты занимаются. Надо помочь - организуй помощь. А в эти экскременты с небожителями не надо лезть. Вспомнил один старый анекдот в тему. "На перекрёстке в задницу Rolls-Royce въезжает беха, открываются двери, высыпают братки, один подходит к окошку роллс ройса и говорит: "Братан, не сцы, мы щас всё порешаем...", ему в ответ:"Мальчик, что ты там порешаешь - машину сначала купи!"
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