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  • У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей

У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей

15 июля 2020, 12:19
10

ЦСКА сезон-2020/21 начнет с новым титульным спонсором, которым станет государственная российская компания ВЭБ.РФ.

По информации источника, спонсорский контракт принесет клубу более 250 миллионов рублей в год.

При этом «Россети», являющиеся действующим титульным спонсором, останутся в пуле партнеров и пятилетний контракт, который до 2023 года должен был принести ЦСКА 620 миллионов рублей, пересмотрен не будет.

Партнерство с новым спонсором напрямую связано с деятельностью нового председателя совета директоров ЦСКА и помощника президента России Максима Орешкина.

  • Ранее ЦСКА подписал договор с «Почтой России» по аренде офисных помещений на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе ЦСКА, на сумму 1,5 миллиарда рублей год.
  • Источник сообщает, что помимо титульного спонсора, ЦСКА до старта нового сезона должен подписать два новых контракта. Это новый беттинг-партнер (на 90% это «Фонбет»), а также «Аэрофлот».
  • Во время пандемии коронавируса появилась информация, что авиакомпания откажется от сотрудничества с РФС, баскетбольным и футбольным клубами ЦСКА.

Источник: Телеграм-канал Sport_inside

Образован в ноябре 2018 года от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 12,5 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 2681 человек.

Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (10)
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ruded
1594804914
даже логотип "почты России" на форме, замедлит любого игрока)))
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paracetamol
1594805014
250 миллионов рублей в год - копейки. На зарплату на 3 месяца.
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oyabun
1594805259
ВЭБ вроде и так является спонсором армейцев в настоящее время. В чем новость?
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vladimir-7
1594806753
За такие "огромные" деньги, на трусах игроков сзади, появится эмблема ВЭБ.
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qawzsexdr
1594806905
1.5 миллиарда аренда офисов? Это сколько же офисов можно арендовать, откуда на арене столько
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Axe111
1594809182
Позорище
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zavo44
1594809596
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " zago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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морозз
1594813566
Бюджетные дотации вредят развитию клуба и в конце концов приводят к краху, Газпром пока стоит в стороне и спокойно курит бамбук! Гинер от безысходности лезет в кабалу сторонних бюджетных организаций, понимая чем это грозит клубу!
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kvm
1594820924
петтинг-партнер (на 90% это «Фонбет») Пе́ттинг (англ. petting) — форма сексуальной активности, предполагающая получение партнёрами удовлетворения путём возбуждения эрогенных зон без непосредственного проникающего контакта гениталий
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BRO_football
1594838687
Эти 250 млн рублей, явно не на трансферы. Если перевести, то этого всего 3 млн евро. Даже нормального легионера не купишь.
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