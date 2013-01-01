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    У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей

    ЦСКА сезон-2020/21 начнет с новым титульным спонсором, которым станет государственная российская компания ВЭБ.РФ.

    По информации источника, спонсорский контракт принесет клубу более 250 миллионов рублей в год.

    При этом «Россети», являющиеся действующим титульным спонсором, останутся в пуле партнеров и пятилетний контракт, который до 2023 года должен был принести ЦСКА 620 миллионов рублей, пересмотрен не будет.

    Партнерство с новым спонсором напрямую связано с деятельностью нового председателя совета директоров ЦСКА и помощника президента России Максима Орешкина.

    • Ранее ЦСКА подписал договор с «Почтой России» по аренде офисных помещений на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе ЦСКА, на сумму 1,5 миллиарда рублей год.
    • Источник сообщает, что помимо титульного спонсора, ЦСКА до старта нового сезона должен подписать два новых контракта. Это новый беттинг-партнер (на 90% это «Фонбет»), а также «Аэрофлот».
    • Во время пандемии коронавируса появилась информация, что авиакомпания откажется от сотрудничества с РФС, баскетбольным и футбольным клубами ЦСКА.

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года от твиттера Sport-inside, который существует с мая 2013 года и имеет 12,5 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 2681 человек.

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3399

      морозз 16 минут назад

      Бюджетные дотации вредят развитию клуба и в конце концов приводят к краху, Газпром пока стоит в стороне и спокойно курит бамбук! Гинер от безысходности лезет в кабалу сторонних бюджетных организаций, понимая чем это грозит клубу!

      0
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      Рейтинг: +2319

      Axe111 1 час назад

      Позорище

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15648

      bset 1 час назад

      Надеюсь, владение ВЭБа - это временно, что они решат свои задачи о повышении привлекательности клуба (через трансферы) и продадут клуб, отбив все задолженности. Как бы все красиво не выглядело, бюджетные деньги - зло.

      0
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      Рейтинг: +2460

      KPCCSPB > bset 55 минут назад

      Ну, и че ты там про Зен т вечно ныл.. Теперь тебе и сказать будет нечего.. Сразу прикусил

      -1
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      ...
      Рейтинг: +15648

      bset > KPCCSPB 32 минуты назад

      Я про Зенит говорил, что ничего хорошего в бюджетных деньгах нет. Про ВЭБ говорю, что ничего хорошего в бюджетных деньгах нет. Все последовательно в отличие от питерских любителей переобуваться на ходу.

      0
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      Рейтинг: +2849

      solodealer 1 час назад

      "...государственная российская компания ВЭБ.РФ...." - это ещё одни бездонные закрома родины, в которых уже не раз терялись и продолжают бесследно исчезать миллиарды долларов бюджета страны. Как, например, "списанные расходы" на "победную" Олимпиаду в Сочи...
      Самое смешное, что несмотря на название (ВнешЭкономБанк)...это ВОСЕ НЕ БАНК, а просто контора для перевалки денег....и запутывания их следов...

      1
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      Рейтинг: +25

      Зентролль 1 час назад

      Бабло....

      0
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      Рейтинг: +530

      qawzsexdr 2 часа назад

      1.5 миллиарда аренда офисов? Это сколько же офисов можно арендовать, откуда на арене столько

      0
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      Рейтинг: +11793

      vladimir-7 2 часа назад

      За такие "огромные" деньги, на трусах игроков сзади, появится эмблема ВЭБ.

      0
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      Рейтинг: +22837

      oyabun 2 часа назад

      ВЭБ вроде и так является спонсором армейцев в настоящее время. В чем новость?

      0
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      Рейтинг: +15648

      bset > oyabun 1 час назад

      Они являются владельцами контрольного пакета акций, а не спонсорами.

      0
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      Рейтинг: +6395

      paracetamol 2 часа назад

      250 миллионов рублей в год - копейки. На зарплату на 3 месяца.

      0
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      Рейтинг: +945

      ruded 2 часа назад

      даже логотип "почты России" на форме, замедлит любого игрока)))

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