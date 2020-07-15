У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей

ЦСКА сезон-2020/21 начнет с новым титульным спонсором, которым станет государственная российская компания ВЭБ.РФ.

По информации источника, спонсорский контракт принесет клубу более 250 миллионов рублей в год.

При этом «Россети», являющиеся действующим титульным спонсором, останутся в пуле партнеров и пятилетний контракт, который до 2023 года должен был принести ЦСКА 620 миллионов рублей, пересмотрен не будет.

Партнерство с новым спонсором напрямую связано с деятельностью нового председателя совета директоров ЦСКА и помощника президента России Максима Орешкина.