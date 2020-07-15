У ЦСКА появится новый титульный спонсор. Партнерство принесет 250 миллионов рублей

ЦСКА сезон-2020/21 начнет с новым титульным спонсором, которым станет государственная российская компания ВЭБ.РФ.
По информации источника, спонсорский контракт принесет клубу более 250 миллионов рублей в год.
При этом «Россети», являющиеся действующим титульным спонсором, останутся в пуле партнеров и пятилетний контракт, который до 2023 года должен был принести ЦСКА 620 миллионов рублей, пересмотрен не будет.
Партнерство с новым спонсором напрямую связано с деятельностью нового председателя совета директоров ЦСКА и помощника президента России Максима Орешкина.
- Ранее ЦСКА подписал договор с «Почтой России» по аренде офисных помещений на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе ЦСКА, на сумму 1,5 миллиарда рублей год.
- Источник сообщает, что помимо титульного спонсора, ЦСКА до старта нового сезона должен подписать два новых контракта. Это новый беттинг-партнер (на 90% это «Фонбет»), а также «Аэрофлот».
- Во время пандемии коронавируса появилась информация, что авиакомпания откажется от сотрудничества с РФС, баскетбольным и футбольным клубами ЦСКА.
Источник: Телеграм-канал Sport_inside
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