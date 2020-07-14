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    Зидан: «Я крикнул, чтобы сказать игрокам «Реала», что они провели великолепный матч»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над «Гранадой» (2:1) в матче 36-го тура Примеры.

    «Меня впечатлил первый тайм в нашем исполнении. Мы здорово контролировали мяч.

    Второй тайм был хуже, но нужно отдать должное сопернику. Чтобы играть в этой лиге, порой нужно терпеть. И мы терпели как команда.

    Эмоции после победы? Я крикнул, потому что был очень рад, потому что нам пришлось терпеть. Это нормально, потому что на кону были три важных очка. Я крикнул, чтобы сказать игрокам, что они провели великолепный матч. Я рад за них.

    Осталось два матча, и мы пока что не победили. Такова ситуация. Мы очень рады, но до чемпионства не хватает шести очков.

    Празднование на «Ди Стефано»? Когда мы начали сезон, мы хотели победить в чемпионате. Но еще ничего не закончено», – сказал Зидан.

    • «Реал» после 36 матчей лидирует в чемпионате с 83 очками.
    • У занимающей вторую строчку «Барселоны» – 79 баллов.
    • Заключительные игры у «Реала» против с «Вильярреалом» и «Леганесом».

    Источник: Marca

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