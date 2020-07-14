Зидан: «Я крикнул, чтобы сказать игрокам «Реала», что они провели великолепный матч»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над «Гранадой» (2:1) в матче 36-го тура Примеры.

«Меня впечатлил первый тайм в нашем исполнении. Мы здорово контролировали мяч.

Второй тайм был хуже, но нужно отдать должное сопернику. Чтобы играть в этой лиге, порой нужно терпеть. И мы терпели как команда.

Эмоции после победы? Я крикнул, потому что был очень рад, потому что нам пришлось терпеть. Это нормально, потому что на кону были три важных очка. Я крикнул, чтобы сказать игрокам, что они провели великолепный матч. Я рад за них.

Осталось два матча, и мы пока что не победили. Такова ситуация. Мы очень рады, но до чемпионства не хватает шести очков.

Празднование на «Ди Стефано»? Когда мы начали сезон, мы хотели победить в чемпионате. Но еще ничего не закончено», – сказал Зидан.