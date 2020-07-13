«ПСЖ» забил девять мячей в товарищеской игре с «Гавром», сыграв первый раз с марта

«ПСЖ» разгромил «Гавр» в товарищеском матче, забив сопернику девять безответных мячей.
В составе парижан дублем отметились Неймар и Мауро Икарди, еще по разу отличились Килиан Мбаппе, Идрисса Гуйе, Пабло Сарабия и Арно Калимуэндо.
Для «ПСЖ» этот матч стал первым с марта, когда столичный клуб встречался в ответной игре 1/8 финала с дортмундской «Боруссией».
- В досрочно завершенном чемпионате Франции «ПСЖ» был признан победителем.
- В четвертьфинале ЛЧ парижане сыграют с «Аталантой».
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»