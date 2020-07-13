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  • Бышовец – о словах Карпина про РПЛ: «В российском футболе ничего не изменилось с 2007 года»

Бышовец – о словах Карпина про РПЛ: «В российском футболе ничего не изменилось с 2007 года»

13 июля 2020, 00:13
15

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего текущий чемпионат.

«По большому счету, с Карпиным можно согласиться. Те проблемы, которые прежде существовали в российском футболе, никуда до сих пор не делись. Ведь практически ничего не изменилось с 2007 года.

Мы видим, что РПЛ и РФС четко не регламентировали продолжение чемпионата. Не было строгих, понятных правил. Поэтому возникли разночтения. Каждый мог поступить по-своему. Вот что имеет в виду главный тренер «Ростова». Его команда вынужденно пропустила матч с «Сочи». Это в дальнейшем сказалось на физической подготовке, свежести игроков в последующих турах. Не нашлось равноценных замен тем футболистам, которые не могли выходить на поле.

Я уже не говорю подробно про игру в «Сочи». Это безнравственное решение проводить такой матч против юношей. Избиение младенцев. Почему не нашлось тренера и футболистов, которые при счете в два-три мяча могли спокойно довести встречу до конца за счет контроля мяча, не устраивая такого разгрома, не унижая молодых ребят?

То, что раньше считалось пороком, сегодня является нравственностью. Я имею в виду и ситуацию с Дзюбой, Азмуном и словами Медведева. Это становится уже какой-то нормой.

Валера имел в виду то, что некоторые команды скрыли факт болезни своих футболистов. Был же случай в «Уфе». В прессе ведь не слишком громко поднималась эта тема. Потом — матч «Динамо» с ЦСКА. Это дерби оставило какой-то осадок. В общем, не было последовательности. Не было четкого регламента.

Ситуация очень сложная. Нам не хватает профессионалов. Это касается не только игроков и тренеров. Знаете, как я обычно говорю? У нас в федерации футбола мало профессионалов, а в профессиональной лиге много любителей», – высказался Бышовец.

  • В 28-м туре «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0.
  • В команде была вспышки коронавируса.
  • Ростовчане идут в РПЛ пятыми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бышовец Анатолий Карпин Валерий
Комментарии (15)
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Kurt Angel
1594591183
Уфу за ее халатность вообще к уголовной ответственности призвать
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vka1970
1594614720
Пока болотные товарищи правят в российском футболе, у нас будет не футбол, а болото.
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sobaka120982
1594615694
А я считаю что если в том матче играли бы в поддавки то на это мерзко было бы смотреть, тем более какой красавец в начале забил Ростов.пацанам большой опыт!!!!
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Соарес
1594619096
РФС - дно
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paracetamol
1594621660
У нас в федерации футбола мало профессионалов, одни выдвиженцы и протяженцы. Позвоночные то есть. Варится федерация в собственном соку, каждый личные проблемы решает, до футболы у них руки и ноги не доходят. Вот в августе начинается новый чемпионат. А регламент разработали и утвердили? Коронавирус никуда не делся!
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NewLife
1594624210
"У нас в федерации футбола мало профессионалов, а в профессиональной лиге много любителей" У нас там профи по добыче полезных ископаемых, защите гомосексуалистов, использованию админ ресурса, а для медия поддержки есть канделака тв.
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JTherry
1594635264
а Бышовец во всем прав - и с регламентом рестарта чемпионата, и с нравственностью отдельно взятых лиц, и с профессионализмом чинуш из РФС и РПЛ... "летаем низенько-низенько", недалеко от санкций УЕФА...
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Hektor 84
1594655523
Анатолий 100%
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