Бышовец – о словах Карпина про РПЛ: «В российском футболе ничего не изменилось с 2007 года»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего текущий чемпионат.

«По большому счету, с Карпиным можно согласиться. Те проблемы, которые прежде существовали в российском футболе, никуда до сих пор не делись. Ведь практически ничего не изменилось с 2007 года.

Мы видим, что РПЛ и РФС четко не регламентировали продолжение чемпионата. Не было строгих, понятных правил. Поэтому возникли разночтения. Каждый мог поступить по-своему. Вот что имеет в виду главный тренер «Ростова». Его команда вынужденно пропустила матч с «Сочи». Это в дальнейшем сказалось на физической подготовке, свежести игроков в последующих турах. Не нашлось равноценных замен тем футболистам, которые не могли выходить на поле.

Я уже не говорю подробно про игру в «Сочи». Это безнравственное решение проводить такой матч против юношей. Избиение младенцев. Почему не нашлось тренера и футболистов, которые при счете в два-три мяча могли спокойно довести встречу до конца за счет контроля мяча, не устраивая такого разгрома, не унижая молодых ребят?

То, что раньше считалось пороком, сегодня является нравственностью. Я имею в виду и ситуацию с Дзюбой, Азмуном и словами Медведева. Это становится уже какой-то нормой.

Валера имел в виду то, что некоторые команды скрыли факт болезни своих футболистов. Был же случай в «Уфе». В прессе ведь не слишком громко поднималась эта тема. Потом — матч «Динамо» с ЦСКА. Это дерби оставило какой-то осадок. В общем, не было последовательности. Не было четкого регламента.

Ситуация очень сложная. Нам не хватает профессионалов. Это касается не только игроков и тренеров. Знаете, как я обычно говорю? У нас в федерации футбола мало профессионалов, а в профессиональной лиге много любителей», – высказался Бышовец.