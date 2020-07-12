Карпин – о РПЛ: «Это ненормальный турнир. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, сейчас – Роспотребнадзор»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат России из-за несправедливого отношения к командам.

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости».

Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас – Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», — сказал Карпин.