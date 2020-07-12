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  • Карпин – о РПЛ: «Это ненормальный турнир. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, сейчас – Роспотребнадзор»

Карпин – о РПЛ: «Это ненормальный турнир. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, сейчас – Роспотребнадзор»

12 июля 2020, 21:18
44

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат России из-за несправедливого отношения к командам.

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости».

Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас – Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», — сказал Карпин.

  • «Ростов» и «Оренбург» сыграли вничью 0:0.
  • В обеих командах были вспышки коронавируса.
  • Ростовчане идут в РПЛ пятыми, «Оренбург» – последним.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Карпин Валерий
Комментарии (44)
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Ганнибал Лектор
1594580923
Во всем согласен с Валерой, кроме одного - Светоч все же Анатолий Федорович, а не Павел. Не путать с гениальным тренером Садыриным!
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порт
1594581450
Валер, с такими соплями нужно работать в свинарнике.
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BRO_football
1594582095
Так ведь Роспотребнадзор во всём виноват? Почему в других командах не было зараженных, а в Ростове и Оренбурге они появились? Кого винить в этом случае? Только руководство клубов и самих футболистов, которые умудрились где-то подцепить болезнь. Вот на них и ругайся в первую очередь, Валера. А Роспотребнадзор делает всё правильно. Если бы не его работа, то всё было бы ещё хуже и РПЛ пришлось бы досрочно завершать.
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kazak161
1594582231
Ну что пацаны?Возвращаемся в 90-е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Nerlinger
1594582374
Да вся страна Ненормальная !!!!!!
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морозз
1594582402
Как только в какой либо структуре появляется Бомж, тут же начинаются проблемы коррупционного характера! Надо каждому занести в эту структуру и получить одобрямс и лишь после этого на тебя перестанут спускать собак! Бомжи захватили не только Роспотребнадзор, но и футбол и страну!
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Garrincha58
1594583195
чувствуется свиной дух вечно ноет и всем недоволен, а сам тренеришко ещё тот
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DOCTOR PENALTY
1594585279
Следующий будет Роспсихнадзор чемпионат России.
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Kurt Angel
1594591108
В Спартаке Карпин жаловался, на то, что Динамо, Зенит и ЦСКА незаслуженно подали жалобу на Веллитона . Называл это заговором...сейчас опять что-то не нравится. Карпин, вы в футболе совсем от жизни отстали, походу. На работе в середине МАРТА (!) вернулась девчонка из Италии. Вышла в среду. Четверг и пятницу так же была. Но в пятницу ей уже стало не очень хорошо. Как ей не говорили, чтоб две недели сидела на карантине, она забила болт. В понедельник был выходной, а в среду мы узнаем, что ее с температурой забрали в больницу. Не хотели верить, работали дальше. В пятницу к обеду пришла новость, что у нее обнаружили короновирус. На работе у нас выявили в дальнейшем еще у двоих. Сели на карантин И не гундели. А вы, неженки-миллионеры, все жалуетесь и жалуетесь. Следить за своими подопечными нужно ( клубу, не тебе). Все от от дисциплины
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Каратель помойников
1594619581
Да ладно, Валера, всё же схвачено,скоро вообще будет чемпионат Миллера-Ротенберга и будут Зина,Сочи и Оренбург разыгрывать кубок,а судить будет левников и Москалёв и всё отлично будет))))))) Зинаида "заслуженный" шампиён!!!
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