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    Карпин – о РПЛ: «Это ненормальный турнир. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, сейчас – Роспотребнадзор»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Оренбургом» раскритиковал чемпионат России из-за несправедливого отношения к командам.

    «Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

    «Оренбург» и «Ростов» оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости».

    Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас – Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», — сказал Карпин.

    • «Ростов» и «Оренбург» сыграли вничью 0:0.
    • В обеих командах были вспышки коронавируса.
    • Ростовчане идут в РПЛ пятыми, «Оренбург» – последним.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии35
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      Рейтинг: +17545

      DOCTOR PENALTY 48 секунд назад

      Следующий будет Роспсихнадзор чемпионат России.

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      Рейтинг: +237

      mp7700 4 минуты назад

      Кругом прав!

      0
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      Рейтинг: +183

      Вальдемар IV 8 минут назад

      а какая разница, и там и там нас гострахают

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      Рейтинг: +1340

      kazak161 9 минут назад

      А теперь этот ***** мне будет указывать как мне жить и как зарабатывать!

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      Рейтинг: +1340

      kazak161 19 минут назад

      Хотите правду будет правда!Губернатор Василий Голубев отлично знал о хищении щебня под стадионом Ростов- Арена! 200 миллионов рублей было украдено а дело замято!

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      Рейтинг: +1340

      kazak161 31 минуту назад

      Ни какая б.л.я.т.ь мне не может запрещать что мне носить и куда выходить! Это мое личное мнение! А на счет губернаторов и всякой х..ни вы мне ни кто и звать вас никак и вы мне ни кто и звать вас ни как !!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +6733

      Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Да да - и над всем этим газовая завеса (((

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      Рейтинг: +10566

      Garrincha58 35 минут назад

      чувствуется свиной дух вечно ноет и всем недоволен, а сам тренеришко ещё тот

      -1
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      Рейтинг: +755

      Sky Spartak 37 минут назад

      Валера пойдём в Спартак!!!!

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      Рейтинг: +1984

      giluxa1963 45 минут назад

      Валера прав ну не нужны провинциальные команды ,ну и ладно-проводите чемпионат Москвы + Зенит а все остальные будут проводить чемпионат России

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