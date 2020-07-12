Короткин: «В РФС утверждают, что история Лапочкина и Стипиди – лютый вброс и провокация»

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заполучил реакцию РФС на информацию о возможных связях со ставками судьи РПЛ Сергея Лапочкина. На Таганке считают появившийся кейс данных вбросом.

«В РФС не под запись утверждают, что вся история Павла Стипиди и Лапочкина с игрой на тотализаторе – лютый вброс и провокация. Никаких бумаг от УЕФА и ФИФА в Союз не приходило. Главный вопрос – кто и зачем все это замутил, организовав давление на арбитров. Кто-то говорит о… сами понимаете о ком.

Тем не менее, на Таганке даже подумывали, не заменить ли Лапочкина, назначенного VAR на сегодняшний матч «Краснодар» – «Урал». От греха, как говорится…

Важно понимать: если все окажется фейком, то все равно будет как в известном анекдоте: «ножи нашлись, но осадочек остался». По и без того плохой репутации рефери нанесен очередной имиджевый удар», – написал инсайдер.