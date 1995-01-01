Короткин: «В РФС утверждают, что история Лапочкина и Стипиди – лютый вброс и провокация»

Если это провокация, то нужно писать заявление в прокуратуру. 128 статью УК РФ никто не отменял!
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заполучил реакцию РФС на информацию о возможных связях со ставками судьи РПЛ Сергея Лапочкина. На Таганке считают появившийся кейс данных вбросом.
«В РФС не под запись утверждают, что вся история Павла Стипиди и Лапочкина с игрой на тотализаторе – лютый вброс и провокация. Никаких бумаг от УЕФА и ФИФА в Союз не приходило. Главный вопрос – кто и зачем все это замутил, организовав давление на арбитров. Кто-то говорит о… сами понимаете о ком.
Тем не менее, на Таганке даже подумывали, не заменить ли Лапочкина, назначенного VAR на сегодняшний матч «Краснодар» – «Урал». От греха, как говорится…
Важно понимать: если все окажется фейком, то все равно будет как в известном анекдоте: «ножи нашлись, но осадочек остался». По и без того плохой репутации рефери нанесен очередной имиджевый удар», – написал инсайдер.
- Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
- Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
- Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.