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  • Короткин: «В РФС утверждают, что история Лапочкина и Стипиди – лютый вброс и провокация»

Короткин: «В РФС утверждают, что история Лапочкина и Стипиди – лютый вброс и провокация»

12 июля 2020, 13:55
4

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заполучил реакцию РФС на информацию о возможных связях со ставками судьи РПЛ Сергея Лапочкина. На Таганке считают появившийся кейс данных вбросом.

«В РФС не под запись утверждают, что вся история Павла Стипиди и Лапочкина с игрой на тотализаторе – лютый вброс и провокация. Никаких бумаг от УЕФА и ФИФА в Союз не приходило. Главный вопрос – кто и зачем все это замутил, организовав давление на арбитров. Кто-то говорит о… сами понимаете о ком.

Тем не менее, на Таганке даже подумывали, не заменить ли Лапочкина, назначенного VAR на сегодняшний матч «Краснодар»«Урал». От греха, как говорится…

Важно понимать: если все окажется фейком, то все равно будет как в известном анекдоте: «ножи нашлись, но осадочек остался». По и без того плохой репутации рефери нанесен очередной имиджевый удар», – написал инсайдер.

  • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
  • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
  • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (4)
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порт
1594556452
Федун и К веселится.
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ivany4
1594560175
В РФС, НЕ ПОД ЗАПИСЬ, утверждают, что вся история Павла Стипиди и Лапочкина с игрой на тотализаторе – лютый вброс и провокация. Главное сказано, но на всякий случай хотели отстранить. Как РФС можно воспринимать серьезно, если от нее одни проблемы - то с календарем, то с ВАР, то с судьями. Одно время гордились службой безопасности. А как пришла беда, отворяй ворота. Где служба?? За что люди деньги получают???
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Retiremen_VMF
1594584703
Дыма без огня не бывает. Иногда создается впечатление, что матч играют не команды, а судьи. И думаю, что всеми силами будут прикрывать этот вопрос, но долго длится это не может.105 минут матч длится не может ни при каких условиях. Если ты это допускаешь, значит не правильно что-то делал по ходу игры, но ведь это не судья допустил, а судья организовал этот цирк.
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Hektor 84
1594655089
Конечно бомжевики своих не сдадут
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