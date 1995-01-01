Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Короткин: «В РФС утверждают, что история Лапочкина и Стипиди – лютый вброс и провокация»

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин заполучил реакцию РФС на информацию о возможных связях со ставками судьи РПЛ Сергея Лапочкина. На Таганке считают появившийся кейс данных вбросом.

    «В РФС не под запись утверждают, что вся история Павла Стипиди и Лапочкина с игрой на тотализаторе – лютый вброс и провокация. Никаких бумаг от УЕФА и ФИФА в Союз не приходило. Главный вопрос – кто и зачем все это замутил, организовав давление на арбитров. Кто-то говорит о… сами понимаете о ком.

    Тем не менее, на Таганке даже подумывали, не заменить ли Лапочкина, назначенного VAR на сегодняшний матч «Краснодар»«Урал». От греха, как говорится…

    Важно понимать: если все окажется фейком, то все равно будет как в известном анекдоте: «ножи нашлись, но осадочек остался». По и без того плохой репутации рефери нанесен очередной имиджевый удар», – написал инсайдер.

    • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
    • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
    • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +906

      Semenycch 3 минуты назад

      Если это провокация, то нужно писать заявление в прокуратуру. 128 статью УК РФ никто не отменял!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77768
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru