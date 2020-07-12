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  • Рабинер: «Перед Погребняком нужно снять шляпу. Он серьезно болел короной в обычной палате, где была хренова туча народу»

Рабинер: «Перед Погребняком нужно снять шляпу. Он серьезно болел короной в обычной палате, где была хренова туча народу»

12 июля 2020, 13:29
10

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал об обстоятельствах болезни коронавирусом форварда «Урала» Павла Погребняка. Он не пользовался услугами частных клиник или VIP-палат.

«Перед Погребняком нужно снять шляпу. Он переболел короной, причем достаточно серьезно. Насколько мне известно, он лежал в обычной палате больницы Екатеринбурга, там хренова туча народу была. Все было забито», – сказал журналист.

  • «Урал» идет в таблице седьмым.
  • В сезоне РПЛ Погребняк провел 12 матчей, забил три гола.
  • Форвард ранее выступал в АПЛ, Бундеслиге.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1594550263
Посредственный футболист недолго побыл в шкуре простого человека и поэтому перед ним надо снимать шляпу???... Рабинер, ты совсем Е Б****ся???
Ответить
"supermax"
1594550902
с обычными людьми? вот это да! не может быть! какую шляпу? памятник герою!! герои среди нас, люди должны их знать.....современные подвиги бл*ть
Ответить
САДЫЧОК
1594551311
Подвиг совершил ! Тебе надо Рабинер не шляпу-а штаны снять !
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Михаил Спартач
1594551500
У кого-то из этой "хреновой тучи" денег даже на шляпу нет. Вот как им Погребняку почести оказывать?
Ответить
edw7777
1594553832
Я и так снимаю шляпу, потому что прекрасно помню, в отличие от многих, кто приносил славу российскому футболу.
Ответить
Валерий2705
1594559377
Таких как ты, считающих себя особенными, нужно отстреливать, как только заболевают, это будет честно и правильно.
Ответить
Соарес
1594567416
Значит сам идиот
Ответить
Kurt Angel
1594579159
палата резиновая что ли?
Ответить
Hektor 84
1594654988
Пиз дешь а Рабинер пиз дун кукурузный
Ответить
Hektor 84
1594655041
Еще в жоп у пашу поцелуй
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