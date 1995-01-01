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    Рабинер: «Перед Погребняком нужно снять шляпу. Он серьезно болел короной в обычной палате, где была хренова туча народу»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал об обстоятельствах болезни коронавирусом форварда «Урала» Павла Погребняка. Он не пользовался услугами частных клиник или VIP-палат.

    «Перед Погребняком нужно снять шляпу. Он переболел короной, причем достаточно серьезно. Насколько мне известно, он лежал в обычной палате больницы Екатеринбурга, там хренова туча народу была. Все было забито», – сказал журналист.

    • «Урал» идет в таблице седьмым.
    • В сезоне РПЛ Погребняк провел 12 матчей, забил три гола.
    • Форвард ранее выступал в АПЛ, Бундеслиге.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 34 минуты назад

      У кого-то из этой "хреновой тучи" денег даже на шляпу нет. Вот как им Погребняку почести оказывать?

      0
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      Рейтинг: +4160

      Борат 36 минут назад

      Чучело мясное, ты что несёшь?
      Ты бы лучше перед этой тучей народу шляпу снял ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +4375

      САДЫЧОК 37 минут назад

      Подвиг совершил ! Тебе надо Рабинер не шляпу-а штаны снять !

      1
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      Рейтинг: +2777

      "supermax" 44 минуты назад

      с обычными людьми? вот это да! не может быть! какую шляпу? памятник герою!! герои среди нас, люди должны их знать.....современные подвиги бл*ть

      1
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      Рейтинг: +17536

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Посредственный футболист недолго побыл в шкуре простого человека и поэтому перед ним надо снимать шляпу???... Рабинер, ты совсем Е Б****ся???

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