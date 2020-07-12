Рабинер: «Перед Погребняком нужно снять шляпу. Он серьезно болел короной в обычной палате, где была хренова туча народу»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал об обстоятельствах болезни коронавирусом форварда «Урала» Павла Погребняка. Он не пользовался услугами частных клиник или VIP-палат.

«Перед Погребняком нужно снять шляпу. Он переболел короной, причем достаточно серьезно. Насколько мне известно, он лежал в обычной палате больницы Екатеринбурга, там хренова туча народу была. Все было забито», – сказал журналист.