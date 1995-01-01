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    The Sun: Зинченко и Отаменди могут перейти в «Наполи» в обмен на Кулибали

    «Манчестер Сити» готов отдать «Наполи» двух своих футболистов в обмен на центрального защитника Калиду Кулибали. Речь идет об Александре Зинченко и Николасе Отаменди, информирует The Sun.

    Неаполитанцы сами интересовались, доступны ли украинец и аргентинец. Однако даже в случае участия в сделке Зинченко и Отаменди «Сити» придется доплатить за Кулибали.

    • «Наполи» хочет выручить за сенегальца порядка 73 миллионов евро.
    • «Сити» и «Наполи» продолжают борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Зинченко до «Сити» выступал за «Уфу».

    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3167

      Fan Loko mik 2 часа назад

      Когда в России появится такой игрок как Кулибали??? Я уверен у нас есть и получше пацаны!!! Кто бы их ещё разглядел!!!!

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      Рейтинг: +2100

      minaev23 > Fan Loko mik 1 час назад

      Ключевое слово КТО БЫ . Эти кто бы рассматривают только Москву и Питер (хотя в Питере не особо талантами молодыми богаты).Или же мама с папой хотят что бы сын был футболистом- вы возьмите мы не обидем! А в регионах полным полно талантов к сожелению у родителей которых нет возможности расти дальше да и руководителям особо не интересно вкладываться в развитие юношеского футбола!

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