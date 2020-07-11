The Sun: Зинченко и Отаменди могут перейти в «Наполи» в обмен на Кулибали

«Манчестер Сити» готов отдать «Наполи» двух своих футболистов в обмен на центрального защитника Калиду Кулибали. Речь идет об Александре Зинченко и Николасе Отаменди, информирует The Sun.

Неаполитанцы сами интересовались, доступны ли украинец и аргентинец. Однако даже в случае участия в сделке Зинченко и Отаменди «Сити» придется доплатить за Кулибали.