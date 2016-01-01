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    Осорио, Прохин и Ригони – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут сыграют Швец и Глушаков

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на очный матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.

    «Зенит»: Лунeв, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.

    • Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
    • По итогам 27 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии12
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      Рейтинг: +233

      Йост 2 минуты назад

      Счет 1-1. Все равно Ахмат возьмет свои 3 очка. Просто это такой сценарий игры, чтобы народу мозги запудрить, якобы была борьба и нет никакого сговора.

      0
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      Рейтинг: +20779

      пьяныйхоровод 14 минут назад

      Состав Зенита для слива . Максимум на что может рассчитывать Богданыч это ничья . Вилка заряжен Ахматом своего не упустит .

      1
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      Рейтинг: -157

      valkam72 > пьяныйхоровод 12 минут назад

      Здорово. Как делы? И луня зарядили? А прикинь, если глушак забьёт.

      0
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      Рейтинг: +3772

      alarm > valkam72 7 минут назад

      как вам дзюба много раз?

      0
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      Рейтинг: +3772

      alarm 17 минут назад

      первый состав сейчас готовится надрать позорных хряков через 8 дней)

      -1
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      Рейтинг: +1258

      gor77 22 минуты назад

      По истории "Зениту" тяжело играть в Грозном.
      Как говориться - "будем посмотреть"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      волчарик > gor77 24 минуты назад

      Из молодых,в юн.сборную привлекался.

      0
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      Рейтинг: +233

      Йост 31 минуту назад

      Подарок 3 очков Кадырову от Путина с Миллером.

      0
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      Рейтинг: +1241

      волчарик > Йост 22 минуты назад

      Ну раз Царь решил,тогда без вопросов.

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      Рейтинг: +1241

      волчарик 36 минут назад

      Ну вот и ротация,посмотрим на что способны.

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      Рейтинг: -157

      valkam72 38 минут назад

      А где же дзюпа и азмунчик? Или испугались кричалок в их адрес после раздевалки?

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      Рейтинг: +1580

      Boeung777 > valkam72 26 минут назад

      Да залетел азмунчик, оформляют материнский капитал.

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