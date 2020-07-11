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  • Осорио, Прохин и Ригони – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут сыграют Швец и Глушаков

Осорио, Прохин и Ригони – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут сыграют Швец и Глушаков

11 июля 2020, 18:14
13

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на очный матч 28-го тура российской Премьер-лиги.

«Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.

«Зенит»: Лунeв, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.

  • Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
  • По итогам 27 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (13)
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valkam72
1594480739
А где же дзюпа и азмунчик? Или испугались кричалок в их адрес после раздевалки?
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волчарик
1594480886
Ну вот и ротация,посмотрим на что способны.
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Йост
1594481195
Подарок 3 очков Кадырову от Путина с Миллером.
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gor77
1594481706
По истории "Зениту" тяжело играть в Грозном. Как говориться - "будем посмотреть"!
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Йост
1594482939
Счет 1-1. Все равно Ахмат возьмет свои 3 очка. Просто это такой сценарий игры, чтобы народу мозги запудрить, якобы была борьба и нет никакого сговора.
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