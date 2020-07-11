Осорио, Прохин и Ригони – в старте «Зенита» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут сыграют Швец и Глушаков

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Зенита» на очный матч 28-го тура российской Премьер-лиги.
«Ахмат»: Городов, Семeнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.
«Зенит»: Лунeв, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси, Ригони.
- Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
- По итогам 27 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ