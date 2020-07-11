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    Шунин подарил перчатки и бутсы вратарю «Знамени Труда», в которого попала молния

    Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин сделал подарок голкиперу «Знамени Труда» Ивану Заборовскому, в которого ударила молния во время тренировки.

    «Ваня, привет. Я слышал, ты идешь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе вот эти перчатки и бутсы», – сказал Шунин.

    • Инцидент произошел 4 июля.
    • Футболист находился в искусственной коме.
    • Клуб «Знамя Труда» выступает в ПФЛ зоне «Запад». По итогам досрочно завершeнного сезона команда финишировала на 11-м месте.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -6

      vbn123 46 секунд назад

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +8921

      Skull_Boy 18 минут назад

      Да нахер ему твои варежки, ты лучше деньгами помоги на лечение, варежки бл9

      0
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      Рейтинг: +3772

      alarm > Skull_Boy 8 минут назад

      если бы нужны были деньги на лечение - уверен, он бы не зажал, в отличие от тебя. так что визжи дальше.

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