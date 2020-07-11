Шунин подарил перчатки и бутсы вратарю «Знамени Труда», в которого попала молния

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин сделал подарок голкиперу «Знамени Труда» Ивану Заборовскому, в которого ударила молния во время тренировки.

«Ваня, привет. Я слышал, ты идешь на поправку. Хочу сделать тебе небольшой подарок для достижения твоей мечты. Надеюсь, скоро ты сможешь приступить к тренировкам. Хочу подарить тебе вот эти перчатки и бутсы», – сказал Шунин.

Инцидент произошел 4 июля.

Футболист находился в искусственной коме.

Клуб «Знамя Труда» выступает в ПФЛ зоне «Запад». По итогам досрочно завершeнного сезона команда финишировала на 11-м месте.