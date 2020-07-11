Слуцкий – о проблемах с языком в Европе: «Я свободно говорю на английском, но уровень шуток и теории всегда качественнее на русском»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какими проблемами столкнулся во время работы в европейских клубах.

«Чего не хватало в Европе? Языка прежде всего. Несмотря на то, что я свободно говорю на английском, уровень шуток и теории всегда качественнее на русском. И в плане коммуникации тоже.

Учебно-тренировочные базы в Англии и Нидерландах тоже отличаются, там нет комнат и невозможно остаться ночевать. Не могу сказать, что скучал по тому, что можно жить на базе, но все-таки этого не хватало», – сказал Слуцкий.

Российский специалист возглавлял «Халл Сити» и «Витесс».

Из обоих клубов тренера увольняли после серии неудачных результатов.

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