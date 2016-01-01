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    Слуцкий – о проблемах с языком в Европе: «Я свободно говорю на английском, но уровень шуток и теории всегда качественнее на русском»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какими проблемами столкнулся во время работы в европейских клубах.

    «Чего не хватало в Европе? Языка прежде всего. Несмотря на то, что я свободно говорю на английском, уровень шуток и теории всегда качественнее на русском. И в плане коммуникации тоже.

    Учебно-тренировочные базы в Англии и Нидерландах тоже отличаются, там нет комнат и невозможно остаться ночевать. Не могу сказать, что скучал по тому, что можно жить на базе, но все-таки этого не хватало», – сказал Слуцкий.

    • Российский специалист возглавлял «Халл Сити» и «Витесс».
    • Из обоих клубов тренера увольняли после серии неудачных результатов.

    Слуцкий – о работе в ЦСКА: «С Гинером общались только в крайних случаях»

    Слуцкий – о сборной России на Евро-2016: «Допускаю, что кадровые решения были не самые лучшие»

    Слуцкий: «Главная задача «Рубина» – сохранить прописку в РПЛ. Она сложная, но выполнимая»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1982

      giluxa1963 1 час назад

      качественней по русски послать

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