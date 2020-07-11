Слуцкий: «Главная задача «Рубина» – сохранить прописку в РПЛ. Она сложная, но выполнимая»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о задачах своей команды на остаток сезона и работе клуба на трансферном рынке.
«Сейчас главная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге. Если не решишь текущую задачу, то дальше будет не о чем говорить. Работаем, чтобы решить эту задачу, она сложная, но выполнимая.
Я посмотрел все матчи «Рубина» и имел представление о команде. Есть позиции, которые мы планировали укрепить, и нам это удалось, и есть позиции, которые не удалось укрепить и, думаю, что уже не удастся.
В любом случае есть костяк команды, обойма, которая будет играть. Тренер никогда наверное не может быть полностью удовлетворен. Но относительно наших возможностей мы сделали максимум в плане селекции», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» набрал 33 очка в 27 турах РПЛ.
- Казанцы оторвались от 15-го места на шесть баллов.
- Слуцкий возглавляет команду с декабря.
Слуцкий – о работе в ЦСКА: «С Гинером общались только в крайних случаях»
Слуцкий – о сборной России на Евро-2016: «Допускаю, что кадровые решения были не самые лучшие»