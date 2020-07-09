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  • Вилков обслужит матч «Ахмат» – «Зенит» и другие назначения 28-го тура РПЛ

Вилков обслужит матч «Ахмат» – «Зенит» и другие назначения 28-го тура РПЛ

9 июля 2020, 23:25
1

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 28-го тура российской Премьер-лиги.

11 июля (суббота)

«Арсенал»«Тамбов»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат»«Зенит»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Алексей Еськов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Французов.

«Сочи»«Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артем Любимов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

12 июля (воскресенье)

«Локомотив»«Уфа»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА«Рубин»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо»«Крылья Советов»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Оренбург»«Ростов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар»«Урал»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Зуев.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Динамо Спартак Уфа Рубин Урал Сочи Ахмат Крылья Советов Оренбург Арсенал Тамбов Безбородов Владислав Карасев Сергей Вилков Михаил Матюнин Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Панин Игорь Кукуян Павел
Комментарии (1)
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ALEX ML
1594385154
Да уже можно судить по правилам и по фиг кто судья
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