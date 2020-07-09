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    Вилков обслужит матч «Ахмат» – «Зенит» и другие назначения 28-го тура РПЛ

    РФС объявил о назначении арбитров на матчи 28-го тура российской Премьер-лиги.

    11 июля (суббота)

    «Арсенал»«Тамбов»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

    «Ахмат»«Зенит»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Алексей Еськов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Французов.

    «Сочи»«Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артем Любимов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

    12 июля (воскресенье)

    «Локомотив»«Уфа»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Юрий Баскаков.

    ЦСКА«Рубин»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

    «Динамо»«Крылья Советов»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

    «Оренбург»«Ростов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Александр Гвардис.

    «Краснодар»«Урал»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Зуев.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    09.07.2020 23:25
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