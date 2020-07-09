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  • Азмун вышел на шестое место по голам в чемпионатах России среди легионеров

Азмун вышел на шестое место по голам в чемпионатах России среди легионеров

9 июля 2020, 09:50
8

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

Этот гол стал для иранца 56-м в 167 играх чемпионата России. Это шестой результат в истории турнира среди легионеров.

По этому показателю Азмун опередил бывшего форварда «Зенита» Халка (55).

В топ-5 рейтинга входят Веллитон (57 голов в 104 матчах), Квинси Промес (59 голов в 115 матчах), Сейду Думбия (66 голов в 108 матчах), Данни (68 голов в 270 матчах) и Вагнер Лав (85 голов в 169 матчах).

Азмун до перехода в «Зенит» выступал за «Ростов» и «Рубин».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (8)
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"supermax"
1594277932
А по пропущеным на первое
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zra78
1594278142
Вот Дзюба и поздравил его в раздевалке...... по Зенитовски
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Freyd
1594281116
A Aзмун "зaмужем"?
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Muboraksho
1594303116
Между Дзюбой и Сардаром идет внутренный чемпионат в Зените за количество голов. Победить Азмун потому как забивает трудовые голы.
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