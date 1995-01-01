Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Азмун вышел на шестое место по голам в чемпионатах России среди легионеров

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

    Этот гол стал для иранца 56-м в 167 играх чемпионата России. Это шестой результат в истории турнира среди легионеров.

    По этому показателю Азмун опередил бывшего форварда «Зенита» Халка (55).

    В топ-5 рейтинга входят Веллитон (57 голов в 104 матчах), Квинси Промес (59 голов в 115 матчах), Сейду Думбия (66 голов в 108 матчах), Данни (68 голов в 270 матчах) и Вагнер Лав (85 голов в 169 матчах).

    Азмун до перехода в «Зенит» выступал за «Ростов» и «Рубин».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:50
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2072

      Cleaner 1 час назад

      "Поддержка" от Дзюбы идет Азмуну на пользу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Как так? Азмун играя в РПЛ с 2013 забил столько же, как и Халк за 4 года. Вероятно, сказывается на статистике игра за Ростов и Рубин- а эти команды не славились атакующим футболом в азмуновские времена. Два сильнейших игрока в истории лиги - это Халк и Вагнер. А Азмуна с успехом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +987

      Freyd 1 час назад

      A Aзмун "зaмужем"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2647

      "supermax" > Freyd 1 час назад

      ну если зюба поведет себя как джентельмен, то в скором времени должен быть замужем

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1463

      FRZZ 2 часа назад

      Если сыграет еще один сезон, то может подняться на 2-е место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23990

      zra78 2 часа назад

      Вот Дзюба и поздравил его в раздевалке...... по Зенитовски

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2647

      "supermax" > zra78 2 часа назад

      Вчера поди ещё и дубль оформил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3028

      serppion > "supermax" 1 час назад

      Кто? Дзюба Азмуну? Азмуна уже домой не пустят - там таких шутников не любят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2647

      "supermax" > serppion 1 час назад

      конечно не пустят...ну он наверно в европу собрался...так что его подготовили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2647

      "supermax" 2 часа назад

      А по пропущеным на первое

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77685
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru