Егоров: «Зенит» купил Малкома не за 40 миллионов, а за 50»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров назвал реальную стоимость трансфера форварда Малкома. Его «Зенит» купил прошлым летом у «Барселоны».

«На самом деле «Зенит» [в совокупности] тратит денег не больше «Спартака».

Малкома взяли на самом деле за 50 миллионов евро (с учетом агентских и подъемных)» – сказал инсайдер на своем ютуб-канале «Футбольный Биги».