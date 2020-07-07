Егоров: «Зенит» купил Малкома не за 40 миллионов, а за 50»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров назвал реальную стоимость трансфера форварда Малкома. Его «Зенит» купил прошлым летом у «Барселоны».
«На самом деле «Зенит» [в совокупности] тратит денег не больше «Спартака».
Малкома взяли на самом деле за 50 миллионов евро (с учетом агентских и подъемных)» – сказал инсайдер на своем ютуб-канале «Футбольный Биги».
- «Зенит» выиграл два сезона РПЛ подряд.
- Малком в сезоне чемпионата России провел девять матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
- Бразилец сейчас стоит на рынке 30,5 миллиона евро.
Источник: Бомбардир.ру