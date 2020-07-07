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Егоров: «Зенит» купил Малкома не за 40 миллионов, а за 50»

7 июля 2020, 23:51
24

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров назвал реальную стоимость трансфера форварда Малкома. Его «Зенит» купил прошлым летом у «Барселоны».

«На самом деле «Зенит» [в совокупности] тратит денег не больше «Спартака».

Малкома взяли на самом деле за 50 миллионов евро (с учетом агентских и подъемных)» – сказал инсайдер на своем ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • «Зенит» выиграл два сезона РПЛ подряд.
  • Малком в сезоне чемпионата России провел девять матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
  • Бразилец сейчас стоит на рынке 30,5 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком
Комментарии (24)
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ААМ
1594187529
Егоров - это диагноз.
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Garrincha58
1594187914
какая тебе всраку разница инсайдЁдрёна вошь
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valkam72
1594188361
Да хоть за сто, мечты все равно у педикулезников "сбываются".
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Axe111
1594189663
НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!!!! ФУ
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valkam72
1594190027
И фарм клубы, судьи и админресурс на полную катушку.
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ilichkadr
1594190685
Интересно почему бывший журналист? Его из всех изданий выгнали, и только бомбардир.ру пустил к себе прокукарекать "грандиозную" новость?
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alp
1594190890
Да хоть 100!!! Для владельца клуба это копейки.. если будет надо, то и 200 потратят на усиление.. Это же Зенит, а не что то там, непонятное...
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Йост
1594204819
По поводу фейр плэй. Зенит его не соблюдает и никогда не будет соблюдать, пока УЕФА его не накажет как и Динамо в свое время. А все дело в том, что Газпром пока еще является спонсором Лиги чемпионов. Делайте выводы, господа!
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Йост
1594214050
ПО закону УЕФА не должна брать деньги у тех спонсоров, которые еще и содержат футбольные клубы.
Ответить
Hektor 84
1594217111
Еще 10 просто попилили
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