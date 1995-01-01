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    «Вольфсбург» готов предложить за Чалова 13 миллионов

    «Вольфсбург» может предложить за нападающего ЦСКА Федора Чалова 13 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

    Московский клуб не хочет продавать форварда за эту сумму, ожидая более выгодного предложения.

    В шорт-листе «Вольфсбурга», помимо Чалова, есть нападающий Роберто Инглесе из «Пармы». За него «Вольфсбургу» нужно заплатить не менее 18 миллионов евро.

    • Сообщалось, что московский клуб готов продать 22-летнего Чалова за 10 миллионов евро.
    • Контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2022 года.

    Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»

    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1587

      AZ 17 минут назад

      Интересно зачем им нападающий. Если у них есть прекрасный голеадор на острие - Ваут Вегхорст

      0
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      Рейтинг: +861

      Semenycch 41 минуту назад

      Готов предложить? Что за идиотская формулировка? Вспоминается знаменитое: А я готовлюсь стать отцом!
      https://www.youtube.com/watch?v=alc8ZDZjmS0

      0
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      Рейтинг: +938

      ziborock 1 час назад

      Вроде не так давно 25 было!)

      0
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      Рейтинг: +264

      Lesha VV 1 час назад

      Он не стоит и 5 . Куда смотрят селекционеры ?

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      Рейтинг: +749

      _Marqella_ 1 час назад

      Замечательно,надо отдавать, иначе потом ни кто за него, ни чего не предложит...

      1
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      Рейтинг: +11629

      vladimir-7 > _Marqella_ 1 час назад

      Ну и не надо. Пусть мальчик поиграет в ЦСКА, научится
      забивать, вот тогда и продавать можно.

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      Рейтинг: +749

      _Marqella_ > vladimir-7 1 час назад

      потом за него и трёх не предложат, игрок то откровенно посредственный...

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      Рейтинг: +8469

      Skull_Boy 1 час назад

      Надо продавать и главное надо соглашаться и переходить самому, да и сама Германия нормально молодых раскрывает

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      Рейтинг: +544

      elessar arnor > Skull_Boy 1 час назад

      нормально?да это лучшее место для молодняка

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