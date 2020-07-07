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«Вольфсбург» готов предложить за Чалова 13 миллионов

7 июля 2020, 18:40
10

«Вольфсбург» может предложить за нападающего ЦСКА Федора Чалова 13 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Московский клуб не хочет продавать форварда за эту сумму, ожидая более выгодного предложения.

В шорт-листе «Вольфсбурга», помимо Чалова, есть нападающий Роберто Инглесе из «Пармы». За него «Вольфсбургу» нужно заплатить не менее 18 миллионов евро.

  • Сообщалось, что московский клуб готов продать 22-летнего Чалова за 10 миллионов евро.
  • Контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2022 года.

Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вольфсбург Чалов Федор
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1594137251
Надо продавать и главное надо соглашаться и переходить самому, да и сама Германия нормально молодых раскрывает
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_Marqella_
1594137427
Замечательно,надо отдавать, иначе потом ни кто за него, ни чего не предложит...
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Lesha VV
1594139908
Он не стоит и 5 . Куда смотрят селекционеры ?
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AZ
1594143058
Интересно зачем им нападающий. Если у них есть прекрасный голеадор на острие - Ваут Вегхорст
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Nevskiy_Granit
1594145034
Вольфсбург и Чалов ? Не думаю что он там заиграет. Выйдет пару раз за сезон со скамейки и потом опять в РПЛ уедет. Уровень лиг абсолютно разный, не потянет пока что.
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paracetamol
1594154556
«Вольфсбург» готов предложить за Чалова 13 миллионов... - Это наверное Вася Уткин сказал.
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Йост
1594206732
Его стиль игры не подходит ЦСКА. Так, что надо его продавать пока берут.
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