«Вольфсбург» готов предложить за Чалова 13 миллионов

«Вольфсбург» может предложить за нападающего ЦСКА Федора Чалова 13 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Московский клуб не хочет продавать форварда за эту сумму, ожидая более выгодного предложения.

В шорт-листе «Вольфсбурга», помимо Чалова, есть нападающий Роберто Инглесе из «Пармы». За него «Вольфсбургу» нужно заплатить не менее 18 миллионов евро.

Сообщалось, что московский клуб готов продать 22-летнего Чалова за 10 миллионов евро.

Контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2022 года.

Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»