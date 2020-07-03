Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»

«Вольфсбург» заинтересован в нападающем ЦСКА Федоре Чалове.
По информации СМИ, московский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 10 миллионов евро.
Также «Вольфсбург» следит за полузащитником «Ганновера» Линтоном Майной.
В команду вернутся полузащитник Юнус Малли и защитник Джеффри Брума, которые в минувшем сезоне чемпионата Германии выступали на правах аренды за «Унион» и «Майнц» соответственно.
- Контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2022 года.
- В сезоне-2019/20 Федор провел 34 матча за клуб, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.
Источник: Fussball Transfers