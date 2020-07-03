Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»

«Вольфсбург» заинтересован в нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

По информации СМИ, московский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 10 миллионов евро.

Также «Вольфсбург» следит за полузащитником «Ганновера» Линтоном Майной.

В команду вернутся полузащитник Юнус Малли и защитник Джеффри Брума, которые в минувшем сезоне чемпионата Германии выступали на правах аренды за «Унион» и «Майнц» соответственно.