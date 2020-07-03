Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»

Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»

3 июля 2020, 13:01
10

«Вольфсбург» заинтересован в нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

По информации СМИ, московский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 10 миллионов евро.

Также «Вольфсбург» следит за полузащитником «Ганновера» Линтоном Майной.

В команду вернутся полузащитник Юнус Малли и защитник Джеффри Брума, которые в минувшем сезоне чемпионата Германии выступали на правах аренды за «Унион» и «Майнц» соответственно.

  • Контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2022 года.
  • В сезоне-2019/20 Федор провел 34 матча за клуб, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.

Источник: Fussball Transfers
Германия. Бундеслига Вольфсбург ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1593770805
Давай Федя! Не пожалеешь! На "Фольксвагене" покатаешься!
Ответить
baden69
1593772246
Да, Гинер лоханулся. Мог продать Федю в Англию за очень хорошие деньги, но жадность сгубила и теперь "хоть за 10-ку заберите..." Но скорее всего это фейк агентов.
Ответить
Play
1593773367
Никому в топовом европейском чемпионате не нужен нападающий, который не забивает голы
Ответить
Hektor 84
1593773840
Гинер доторговался. Теперь иза десятку может не продать. Кричали Кристал пэлес слабая команда АПЛ типа не его уровень)))). Зато Вольфсбург середняк Бундеслиги епт его уровень!!! Шило на мыло. Гинеру позор.
Ответить
mdu86
1593777997
Учитывая форму Чалова на данный момент, он может попасть только в списки главных трансферных целей команд нижней половины таблицы РПЛ
Ответить
vmonomah17
1593786375
Чалов уже свое отыграл. Еще сезон попылит в цска, потом пойдет по арендам в команды нижней части рпл.
Ответить
vladimir-7
1593787212
Какая нам разница кто вернулся в Вольфсбург, там в Бундеслиге и обсуждайте. Что касается Ф.Чалова, будут предложения, руководство ПФК ЦСКА рассмотрит, а так, пусть все следят молча.
Ответить
vladimir-7
1593787942
Вот одни злопыхатели вылезли и проводят свои оценки стоимости игрока, хотя ничего не знают о предложении, было оно или нет, обсуждают это только на основании вброса СМИ.
Ответить
Главные новости
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
2
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
2
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
3
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
9
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Все новости
Все новости
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+