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    Kicker: Чалов попал в список главных трансферных целей «Вольфсбурга»

    «Вольфсбург» заинтересован в нападающем ЦСКА Федоре Чалове.

    По информации СМИ, московский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 10 миллионов евро.

    Также «Вольфсбург» следит за полузащитником «Ганновера» Линтоном Майной.

    В команду вернутся полузащитник Юнус Малли и защитник Джеффри Брума, которые в минувшем сезоне чемпионата Германии выступали на правах аренды за «Унион» и «Майнц» соответственно.

    • Контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2022 года.
    • В сезоне-2019/20 Федор провел 34 матча за клуб, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.

    Источник: Fussball Transfers

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    Сегодня, 13:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1856

      baden69 18 минут назад

      Да, Гинер лоханулся. Мог продать Федю в Англию за очень хорошие деньги, но жадность сгубила и теперь "хоть за 10-ку заберите..."
      Но скорее всего это фейк агентов.

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      Рейтинг: +3460

      Давид59 42 минуты назад

      Давай Федя! Не пожалеешь! На "Фольксвагене" покатаешься!

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