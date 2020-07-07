Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров

Украинская ассоциация футбола назначила на финал Кубка Украины между киевским «Динамо» и полтавской«Ворсклой» бригаду арбитров под руководством Екатерины Монзуль.

Ассистентами арбитра назначены Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, четвертым арбитром – Анастасия Романюк. Арбитром VAR стал Виталий Романов.