Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров

Украинская ассоциация футбола назначила на финал Кубка Украины между киевским «Динамо» и полтавской«Ворсклой» бригаду арбитров под руководством Екатерины Монзуль.
Ассистентами арбитра назначены Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, четвертым арбитром – Анастасия Романюк. Арбитром VAR стал Виталий Романов.
- Финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» состоится в среду, 8 июля.
- Планировалось, что игра пройдет во Львове, но из-за ухудшения эпидемической ситуации поединок был перенесен в Харьков.
Источник: УАФ