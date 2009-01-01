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    Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров

    Украинская ассоциация футбола назначила на финал Кубка Украины между киевским «Динамо» и полтавской«Ворсклой» бригаду арбитров под руководством Екатерины Монзуль.

    Ассистентами арбитра назначены Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, четвертым арбитром – Анастасия Романюк. Арбитром VAR стал Виталий Романов.

    • Финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» состоится в среду, 8 июля.
    • Планировалось, что игра пройдет во Львове, но из-за ухудшения эпидемической ситуации поединок был перенесен в Харьков.

    Источник: УАФ

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3760

      Борат 12 минут назад

      как-то не очень толерантно, могли бы заднеприводного н.е.г.р.а. судьёй назначить,
      ну или спартача какого-нибудь ! гыгы

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