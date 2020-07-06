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    Гендиректор «Знамени Труда» – о состоянии Заборовского: «Динамика восстановления положительная, играть будет»

    Голкипер клуба ПФЛ «Знамя Труда» Антон Заборовский, находящийся в реанимации после удара молнии, идет на поправку, рассказал генеральный директор клуба Игорь Майоров.

    «Я связывался с его отцом. Глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть. Врачи к нему относятся нормально, ситуация с ним на контроле у министра здравоохранения области. К медикам вопросов нет, все зависит от него – прокомментировал гендиректор «Знамени Труда».

    Молния попала в Заборовского во время тренировки команды. Вратаря ввели в искусственную кому.

    • «Знамя Труда» – старейший клуб России.
    • Команда готовится к старту нового сезона ПФЛ.

    Источник: ТАСС

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