Гендиректор «Знамени Труда» – о состоянии Заборовского: «Динамика восстановления положительная, играть будет»

Голкипер клуба ПФЛ «Знамя Труда» Антон Заборовский, находящийся в реанимации после удара молнии, идет на поправку, рассказал генеральный директор клуба Игорь Майоров.

«Я связывался с его отцом. Глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть. Врачи к нему относятся нормально, ситуация с ним на контроле у министра здравоохранения области. К медикам вопросов нет, все зависит от него», – прокомментировал гендиректор «Знамени Труда».

Молния попала в Заборовского во время тренировки команды. Вратаря ввели в искусственную кому.

«Знамя Труда» – старейший клуб России.

Команда готовится к старту нового сезона ПФЛ.