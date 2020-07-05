Алланазаров: «Николич хочет в «Локо» не только Манджукича, но и Матича»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать в команду Марио Манджукича и Неманью Матича. Об этом сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Марио Манджукича хочет лично новый тренер «Локо». Его не устраивает игра Эдера.

Также Николич хочет к себе в команду Неманью Матича, но это из области фантастики.

Пока Манджукич был у арабов и получал 11 миллионов в год, переманить его было нереально. После разрыва контракта не удивлюсь, если у «Локо» получится», – написал Алланазаров.