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  • Алланазаров: «Николич хочет в «Локо» не только Манджукича, но и Матича»

Алланазаров: «Николич хочет в «Локо» не только Манджукича, но и Матича»

5 июля 2020, 21:23
13

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать в команду Марио Манджукича и Неманью Матича. Об этом сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Марио Манджукича хочет лично новый тренер «Локо». Его не устраивает игра Эдера.

Также Николич хочет к себе в команду Неманью Матича, но это из области фантастики.

Пока Манджукич был у арабов и получал 11 миллионов в год, переманить его было нереально. После разрыва контракта не удивлюсь, если у «Локо» получится», – написал Алланазаров.

  • Матич выступает за «Манчестер Юнайтед».
  • Манджукич сегодня разорвал контракт с «Аль-Духаилем».

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Локомотив Манджукич Марио Матич Неманья Николич Марко
Комментарии (13)
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Kurt Angel
1593973565
Матич - слишком круто)) Хотя, почему бы и нет. В свое время Билич же умудрился перетащить Чорлуку
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PAREVG.
1593973823
Манджукич - 34, Матич - не знаю точно, но явно за 30... Курс на омоложение, метод грызуна.
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absent32
1593976573
и минус наших два пацана, которые еще годы будут расти и приносить не меньше пользы и возможно продать выгодно в европу. а эти два, год два, деньги уедут в Хорватию и Сербию и ни какой в итоге выгоды. Имена громкие? а почему Зенит не покупает старперов с именем, или Спартак? а у нас при курсе на омоложение деды с толстенной зарплатной ведомостью. у нас хватает опытных и высококвалифицированных футболистов!!! дай Бог это просто утятина очередная
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portero
1593976631
вопрос в том , а им то зачем это???
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O-Z
1593979356
Манджукича можно взять, но Матич нахрен не сдался. Сборную хорватии чтоли собирать.
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Hektor 84
1593982487
Николич походу в приставку наигрался)))
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житель СПб
1593983528
Да... Вот это и есть главный козырь нового тренера? Печально видеть, как убивают команду, созданную другим человеком.
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paracetamol
1593984468
Разорит железную дорогу этот Николич, на чем ездить будем?
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моэм
1594017712
Это есть омоложение состава ???...а может Николич просто понял куда попал?...и решил , что пока в кресле , надо побольше урвать , заодно "подогреть " земляков сделав их должниками...попилить бабло с пригласившим его руководством пока их не скинули вместе с ним ...нормальный ход неглупого юга.
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