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    Алланазаров: «Николич хочет в «Локо» не только Манджукича, но и Матича»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать в команду Марио Манджукича и Неманью Матича. Об этом сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    «Марио Манджукича хочет лично новый тренер «Локо». Его не устраивает игра Эдера.

    Также Николич хочет к себе в команду Неманью Матича, но это из области фантастики.

    Пока Манджукич был у арабов и получал 11 миллионов в год, переманить его было нереально. После разрыва контракта не удивлюсь, если у «Локо» получится», – написал Алланазаров.

    • Матич выступает за «Манчестер Юнайтед».
    • Манджукич сегодня разорвал контракт с «Аль-Духаилем».

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +40065

      portero 22 минуты назад

      вопрос в том , а им то зачем это???

      0
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      Рейтинг: +648

      PAREVG. > portero 5 минут назад

      За немаленькие зарплаты, иначе они сюда не поедут

      0
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      Рейтинг: +2286

      absent32 23 минуты назад

      и минус наших два пацана, которые еще годы будут расти и приносить не меньше пользы и возможно продать выгодно в европу. а эти два, год два, деньги уедут в Хорватию и Сербию и ни какой в итоге выгоды. Имена громкие? а почему Зенит не покупает старперов с именем, или Спартак? а у нас при курсе на омоложение деды с толстенной зарплатной ведомостью. у нас хватает опытных и высококвалифицированных футболистов!!! дай Бог это просто утятина очередная

      1
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      Рейтинг: +648

      PAREVG. 1 час назад

      Манджукич - 34, Матич - не знаю точно, но явно за 30...
      Курс на омоложение, метод грызуна.

      1
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      Рейтинг: +40065

      portero > PAREVG. 21 минуту назад

      тут скорее курс на откаты...

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      Рейтинг: -14

      Kurt Angel 1 час назад

      Матич - слишком круто)) Хотя, почему бы и нет. В свое время Билич же умудрился перетащить Чорлуку

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