Сборная России, «Спартак» выразили соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Сборная России отреагировала на новость о смерти отца бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Он умер сегодня, 3 июля, в Москве.
«Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова и его команде», – написала команда.
«Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов — преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа», – написала пресс-служба «Спартака».
- Нурмагомедову было 57 лет.
- Он являлся мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России.
- Нурмагомедов находился в больнице с апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России