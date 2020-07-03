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    Сборная России, «Спартак» выразили соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

    Сборная России отреагировала на новость о смерти отца бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Он умер сегодня, 3 июля, в Москве.

    «Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова и его команде», – написала команда.

    «Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов — преданный болельщик «Спартака», отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Выражаем соболезнования родным и близким Абдулманапа», – написала пресс-служба «Спартака».

    • Нурмагомедову было 57 лет.
    • Он являлся мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России.
    • Нурмагомедов находился в больнице с апреля.

    Источник: твиттер сборной России

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