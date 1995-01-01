Слуцкий – о нулевой ничьей в Уфе: «Рад, что «Рубин» не допустил ошибку»

Ужасный матч! Сравнение - бег на скорость двух черепах. Безобразие! Если с Уфой все понятно, то от Слуцкого ожидалась хоть попытка футбола! Но ее не было...
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил результат матча 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Встреча проходила на искусственном поле.
– Ни одна из команд не наиграла явно на победу. В такой игре всегда может быть 1:0, 0:1. Я говорил о том, что скорее всего такие матчи идут до ошибки, что «Уфа» дома очень хорошо использует какой-то стандарт или быструю атаку. И здесь крайне сложно даже большим командам добиваться положительного результата. Поэтому, с одной стороны, я рад, что мы роковую ошибку не допустили. С другой стороны, в такой ситуации с тремя очками нам было бы спокойнее.
– Сумели ли игроки и тренеры проголосовать по поправкам к конституции?
– Я точно в день игры не думал об этом.
- «Рубин» идет в таблице 12-м.
- «Уфа» занимает шестое место.
- В следующем туре казанцы должны сыграть с «Оренбургом».