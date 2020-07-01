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  • Слуцкий – о нулевой ничьей в Уфе: «Рад, что «Рубин» не допустил ошибку»

Слуцкий – о нулевой ничьей в Уфе: «Рад, что «Рубин» не допустил ошибку»

1 июля 2020, 20:18
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил результат матча 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Встреча проходила на искусственном поле.

– Ни одна из команд не наиграла явно на победу. В такой игре всегда может быть 1:0, 0:1. Я говорил о том, что скорее всего такие матчи идут до ошибки, что «Уфа» дома очень хорошо использует какой-то стандарт или быструю атаку. И здесь крайне сложно даже большим командам добиваться положительного результата. Поэтому, с одной стороны, я рад, что мы роковую ошибку не допустили. С другой стороны, в такой ситуации с тремя очками нам было бы спокойнее.

– Сумели ли игроки и тренеры проголосовать по поправкам к конституции?

– Я точно в день игры не думал об этом.

  • «Рубин» идет в таблице 12-м.
  • «Уфа» занимает шестое место.
  • В следующем туре казанцы должны сыграть с «Оренбургом».

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Kurt Angel
1593625998
Ошибка в том, что такие клубы как Уфа вообще существуют. Для чего они гирают? Для кого? Ни результатов. ни футбола. Это просто кошмар
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paracetamol
1593626638
Тольк5о этому и стоит радоваться, все остальное - нулевое.
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житель СПб
1593630552
Ужасный матч! Сравнение - бег на скорость двух черепах. Безобразие! Если с Уфой все понятно, то от Слуцкого ожидалась хоть попытка футбола! Но ее не было...
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FaTeK1945ru
1593706254
...не нравится мне слуцкий.
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