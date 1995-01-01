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    Слуцкий – о нулевой ничьей в Уфе: «Рад, что «Рубин» не допустил ошибку»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил результат матча 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Встреча проходила на искусственном поле.

    – Ни одна из команд не наиграла явно на победу. В такой игре всегда может быть 1:0, 0:1. Я говорил о том, что скорее всего такие матчи идут до ошибки, что «Уфа» дома очень хорошо использует какой-то стандарт или быструю атаку. И здесь крайне сложно даже большим командам добиваться положительного результата. Поэтому, с одной стороны, я рад, что мы роковую ошибку не допустили. С другой стороны, в такой ситуации с тремя очками нам было бы спокойнее.

    – Сумели ли игроки и тренеры проголосовать по поправкам к конституции?

    – Я точно в день игры не думал об этом.

    • «Рубин» идет в таблице 12-м.
    • «Уфа» занимает шестое место.
    • В следующем туре казанцы должны сыграть с «Оренбургом».

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2083

      житель СПб 34 минуты назад

      Ужасный матч! Сравнение - бег на скорость двух черепах. Безобразие! Если с Уфой все понятно, то от Слуцкого ожидалась хоть попытка футбола! Но ее не было...

      0
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      Рейтинг: +6079

      paracetamol 1 час назад

      Тольк5о этому и стоит радоваться, все остальное - нулевое.

      1
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      Рейтинг: +88

      Kurt Angel 1 час назад

      Ошибка в том, что такие клубы как Уфа вообще существуют.
      Для чего они гирают? Для кого? Ни результатов. ни футбола. Это просто кошмар

      2
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      Рейтинг: +200

      TERMIK2142 > Kurt Angel 1 час назад

      Пол чемпа в антифутбол рубят, не расформировывать же РПЛ. Еще и лигу щас расширять))))

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