Слуцкий – о нулевой ничьей в Уфе: «Рад, что «Рубин» не допустил ошибку»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил результат матча 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). Встреча проходила на искусственном поле.

– Ни одна из команд не наиграла явно на победу. В такой игре всегда может быть 1:0, 0:1. Я говорил о том, что скорее всего такие матчи идут до ошибки, что «Уфа» дома очень хорошо использует какой-то стандарт или быструю атаку. И здесь крайне сложно даже большим командам добиваться положительного результата. Поэтому, с одной стороны, я рад, что мы роковую ошибку не допустили. С другой стороны, в такой ситуации с тремя очками нам было бы спокойнее.

– Сумели ли игроки и тренеры проголосовать по поправкам к конституции?

– Я точно в день игры не думал об этом.