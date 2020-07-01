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  • Брат Гризманна – об игровом времени Антуана: «Хочется плакать… Две минуты»

Брат Гризманна – об игровом времени Антуана: «Хочется плакать… Две минуты»

1 июля 2020, 07:27
8

Брат нападающего «Барселоны» Антуана ГризманнаТео, раскритиковал тренерский штаб каталонцев за количество предоставленного игрового времени его родственнику в матче против «Атлетико» (2:2).

«Две минуты… Реально хочется плакать», – написал Гризманн-младший в твиттере, но вскоре удалил пост.

  • Теперь у «Барселоны» 70 очков и по-прежнему второе место в турнирной таблице Примеры.
  • Каталонцы на одно очко отстают от «Реала», который при этом имеет игру в запасе.
  • Гризманн вышел на замену на 90-й минуте вместо Артуро Видаля.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Гризманн Антуан
Комментарии (8)
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giluxa1963
1593579618
он знал куда переходил
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Proker
1593584355
От игры твоего брататоже хочется плакат
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Cules2013
1593592498
да твой брат такое днище, что даже игроки из дубля играют намного круче, над этим поплачь
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de bruyne
1593612558
Руководство барсы конченая как и тренер... суарес целую игру пару раз как прос.титут.ка падал и все больше его небыло на поле... поставьте центр гризмана
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Hektor 84
1593769747
В путалоне гном играющий тренер. Слишком много влияния на команду и руководство. Не будет там результата пока он в команде. Думаю пришло время уходить. Руководство просто импотенты. Им в голову не доходит что пора с ним расставаться и строить новую команду. А они его возвысили над всей командой и зп каждый год ему повышают, лишь бы он остался. Новички приходят хорошего уровня, но не все вливаются или тушуются перед гномом и его окружением. В команде есть банда неприкасаемых и остальные. Нет ни игры ни результата. И новички не прогрессируют, за последние годы единицы влились в состав. Ини что не спасет пока не поменяется руководство с президентом. Хоть кого они там не купили бы. Хоть мартинеса хоть еще кого.
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