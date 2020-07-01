Брат Гризманна – об игровом времени Антуана: «Хочется плакать… Две минуты»

Брат нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна – Тео, раскритиковал тренерский штаб каталонцев за количество предоставленного игрового времени его родственнику в матче против «Атлетико» (2:2).
«Две минуты… Реально хочется плакать», – написал Гризманн-младший в твиттере, но вскоре удалил пост.
- Теперь у «Барселоны» 70 очков и по-прежнему второе место в турнирной таблице Примеры.
- Каталонцы на одно очко отстают от «Реала», который при этом имеет игру в запасе.
- Гризманн вышел на замену на 90-й минуте вместо Артуро Видаля.
Источник: AS