Брат Гризманна – об игровом времени Антуана: «Хочется плакать… Две минуты»

Брат нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна – Тео, раскритиковал тренерский штаб каталонцев за количество предоставленного игрового времени его родственнику в матче против «Атлетико» (2:2).

«Две минуты… Реально хочется плакать», – написал Гризманн-младший в твиттере, но вскоре удалил пост.