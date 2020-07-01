Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Брат Гризманна – об игровом времени Антуана: «Хочется плакать… Две минуты»

    Брат нападающего «Барселоны» Антуана ГризманнаТео, раскритиковал тренерский штаб каталонцев за количество предоставленного игрового времени его родственнику в матче против «Атлетико» (2:2).

    «Две минуты… Реально хочется плакать», – написал Гризманн-младший в твиттере, но вскоре удалил пост.

    • Теперь у «Барселоны» 70 очков и по-прежнему второе место в турнирной таблице Примеры.
    • Каталонцы на одно очко отстают от «Реала», который при этом имеет игру в запасе.
    • Гризманн вышел на замену на 90-й минуте вместо Артуро Видаля.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:27
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10219

      Cules2013 39 минут назад

      да твой брат такое днище, что даже игроки из дубля играют намного круче, над этим поплачь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      Proker 2 часа назад

      От игры твоего брататоже хочется плакат

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2836

      solodealer 3 часа назад

      Полагаю, что у всех за обозримый период тренеров Барсы просто ЗАПРЕТ НА ЗАМЕНУ МЕССИ!
      Такого "инструмента" в их арсенале нет)))
      Нельзя сменить ФЛАГ КАТАЛОНИИ без референдума!)))
      Даже уставший и неэффективный Лионелюшко будет оставаться на поле до свистка! А гризманы будут сидеть...и НАБИРАТЬ СПОРТИВНУЮ ФОРМУ)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      Kurt Angel > solodealer 2 часа назад

      В ЦСКА тоже есть свой Месси для тренера. Обляков зовут.
      тоже неприкасаемый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1916

      giluxa1963 4 часа назад

      он знал куда переходил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2836

      solodealer > giluxa1963 3 часа назад

      ...эт точно (Сухов)))))+

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru