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  • Агент Сафонов: «Рыжиков мог перейти в «Барселону». Он готов был потерять в зарплате до 400 тысяч в год»

Агент Сафонов: «Рыжиков мог перейти в «Барселону». Он готов был потерять в зарплате до 400 тысяч в год»

29 июня 2020, 13:58
4

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о несостоявшемся переходе голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова в «Барселону» во время его выступления за «Рубин».

«Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча («Барселона» – «Рубин» – 1:2, ЛЧ-2009/10). Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Розелем. Мы очень много общались. Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал.

В случае перехода в «Барселону» Серега терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год. Он сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе – 1,6. Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами.

У Сереги классный характер. Он создаeт приятный микроклимат. Для него деньги – не главное. Он ещe не наигрался», – сказал Сафонов.

  • Рыжиков играл за «Рубин» в 2008-18 годах, став в его составе двукратным чемпионом России.
  • С 2008 по 2014 годы вратарь призывался в сборную России, за которую сыграл один матч.

Источник: «Яндекс.Дзен»
Россия. Премьер-лига Рубин Барселона Крылья Советов Рыжиков Сергей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1593428936
Обидно, что не срослось, Сергей этого заслуживает.
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Иван Петров 1986
1593445135
Во дела - в барсе платят меньше чем у нас. Зачем тогда пупок рвать.
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