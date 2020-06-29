Агент Сафонов: «Рыжиков мог перейти в «Барселону». Он готов был потерять в зарплате до 400 тысяч в год»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о несостоявшемся переходе голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова в «Барселону» во время его выступления за «Рубин».

«Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча («Барселона» – «Рубин» – 1:2, ЛЧ-2009/10). Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Розелем. Мы очень много общались. Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал.

В случае перехода в «Барселону» Серега терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год. Он сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе – 1,6. Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами.

У Сереги классный характер. Он создаeт приятный микроклимат. Для него деньги – не главное. Он ещe не наигрался», – сказал Сафонов.