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    Агент Сафонов: «Рыжиков мог перейти в «Барселону». Он готов был потерять в зарплате до 400 тысяч в год»

    Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о несостоявшемся переходе голкипера «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова в «Барселону» во время его выступления за «Рубин».

    «Рыжиков мог перейти в «Барселону». Это было после того легендарного матча («Барселона» – «Рубин» – 1:2, ЛЧ-2009/10). Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Розелем. Мы очень много общались. Серега и «Рубин» часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал.

    В случае перехода в «Барселону» Серега терял около 300-400 тысяч евро чистыми в год. Он сказал, что готов бесплатно играть за «Барсу». В «Рубине» он получал 2,2 лимона, а в Барсе – 1,6. Он и сейчас хочет в Европу. Есть варианты с «Динамо» из Загреба, турецкими командами.

    У Сереги классный характер. Он создаeт приятный микроклимат. Для него деньги – не главное. Он ещe не наигрался», – сказал Сафонов.

    • Рыжиков играл за «Рубин» в 2008-18 годах, став в его составе двукратным чемпионом России.
    • С 2008 по 2014 годы вратарь призывался в сборную России, за которую сыграл один матч.

    Источник: «Яндекс.Дзен»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17312

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Обидно, что не срослось, Сергей этого заслуживает.

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