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    Бенаюн: «Может, когда-нибудь в следующей жизни я еще поиграю в России»

    Бывший игрок сборной Израиля Йосси Бенаюн рассказал об интересе к нему со стороны российских клубов.

    – В российских СМИ было много слухов о том, что вы могли продолжить карьеру в РПЛ. Такие переговоры действительно были?

    - Да, и несколько раз. Сначала у меня были варианты со «Спартаком», а затем спустя несколько лет еще с «Локомотивом». Но всe время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню, еще и разговоры про «Динамо».

    – Вы реально были готовы к переезду в Россию?

    – Да, почему нет?

    – Ну по сравнению с выступлениями в Англии это сложно назвать шагом вперед...

    – Считаю, что в России есть несколько сильных команд, которые всегда играют в еврокубках. Но чего уже сейчас об этом говорить, когда моя карьера окончена. Может, когда-нибудь в следующей жизни я еще поиграю в России (смеется). Или приеду в один из российских клубов как спортивный директор.

    – Олег Яровинский, который был спортивным директором ЦСКА, рассказывал, что этот клуб тоже следил за вами.

    - Да, про интерес ЦСКА я тоже помню. В разные периоды моей карьеры мной неоднократно интересовались российские команды.

    – Кто из российских функционеров запомнился вам больше остальных?

    - Точно помню Валерия Карпина, он в то время работал в «Спартаке». Он реально хотел подписать меня. Активно общался с моим агентом. Я помню Карпина еще и как игрока, когда они с Мостовым играли за «Сельту». С ними тогда играл мой друг Хаим Ревиво. Тогда у «кельтов» была отличная команда. На мой взгляд, эта тройка была лучшей в клубе, и мне было приятно за ними наблюдать.

    Источник: «Известия»

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