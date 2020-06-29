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  • Бенаюн: «Может, когда-нибудь в следующей жизни я еще поиграю в России»

Бенаюн: «Может, когда-нибудь в следующей жизни я еще поиграю в России»

29 июня 2020, 11:00
3

Бывший игрок сборной Израиля Йосси Бенаюн рассказал об интересе к нему со стороны российских клубов.

– В российских СМИ было много слухов о том, что вы могли продолжить карьеру в РПЛ. Такие переговоры действительно были?

- Да, и несколько раз. Сначала у меня были варианты со «Спартаком», а затем спустя несколько лет еще с «Локомотивом». Но всe время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню, еще и разговоры про «Динамо».

– Вы реально были готовы к переезду в Россию?

– Да, почему нет?

– Ну по сравнению с выступлениями в Англии это сложно назвать шагом вперед...

– Считаю, что в России есть несколько сильных команд, которые всегда играют в еврокубках. Но чего уже сейчас об этом говорить, когда моя карьера окончена. Может, когда-нибудь в следующей жизни я еще поиграю в России (смеется). Или приеду в один из российских клубов как спортивный директор.

– Олег Яровинский, который был спортивным директором ЦСКА, рассказывал, что этот клуб тоже следил за вами.

- Да, про интерес ЦСКА я тоже помню. В разные периоды моей карьеры мной неоднократно интересовались российские команды.

– Кто из российских функционеров запомнился вам больше остальных?

- Точно помню Валерия Карпина, он в то время работал в «Спартаке». Он реально хотел подписать меня. Активно общался с моим агентом. Я помню Карпина еще и как игрока, когда они с Мостовым играли за «Сельту». С ними тогда играл мой друг Хаим Ревиво. Тогда у «кельтов» была отличная команда. На мой взгляд, эта тройка была лучшей в клубе, и мне было приятно за ними наблюдать.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Бенаюн Йосси
Комментарии (3)
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FaTeK1945ru
1593421704
...спасибо-- не надо.
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evgevg13
1593450375
Наверно, в следующей жизни, когда я стану кошкой- ла-ла-ла-ла...
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Kurt Angel
1593485043
Бенаюна и Янкуловски хотелГаззаев подписать, помю. Динамо хотели Риеру, Воронина и Бенаюна ( получилось только Воронина взять). Про другие команды не помню...ссыляюаьс на информацию из тогдашних выпусков еженедельник "Футбол"
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