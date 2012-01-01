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    Суарес: «Наша судьба была в наших руках, а теперь придется ждать ошибок «Реала»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес выразил расстройство после матча 32-го тура Примеры против «Сельты» (2:2). Уругваец оформил дубль в чемпионате впервые с сентября.

    «У меня остались чувства гнева и разочарования. Мы потеряли два очка, нам много в чем надо прибавлять. Мы отдаем много очков в гостях, чего раньше с нами не было.

    Мы чувствуем себя плохо, потому что потеряли в борьбе за титул два очка. Наша судьба была в наших руках, теперь нам придется ждать ошибок «Реала». Мы разочарованы», – цитирует форварда Indian Express.

    • «Барселона» с учетом потерянных очков уже не занимает первое место в Примере.
    • «Реал» в 23:00 по Москве начнет матч с идущим последним «Эспаньолом» и может опередить «Барселону».
    • В следующем туре каталонцы сыграют с «Атлетико» (30 июня).

    Источник: Indian Express

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