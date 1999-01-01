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    Аспас по ходу матча с «Барселоной» выражал недовольство игрой Смолова

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас по ходу матча 32-го тура Примеры против «Барселоны» (2:2) выражал претензии россиянину Федору Смолову, который, по мнению испанца, не замечал открытую позицию партнера. Аспас на испанском языке обращался к Смолову, пишет El Desmarque.

    В этом матче оба футболиста забили по голу, и их раздор объясняется только пылом борьбы, после матча обиды были забиты, замечает источник.

    • Смолов забил два гола за «Сельту» – «Реалу» и «Барселоне».
    • «Сельта» готова выкупить игрока у «Локомотива».
    • Команда из Виго идет в таблице 16-й.

    Источник: El Desmarque

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