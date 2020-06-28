Аспас по ходу матча с «Барселоной» выражал недовольство игрой Смолова

Нападающий «Сельты» Яго Аспас по ходу матча 32-го тура Примеры против «Барселоны» (2:2) выражал претензии россиянину Федору Смолову, который, по мнению испанца, не замечал открытую позицию партнера. Аспас на испанском языке обращался к Смолову, пишет El Desmarque.
В этом матче оба футболиста забили по голу, и их раздор объясняется только пылом борьбы, после матча обиды были забиты, замечает источник.
- Смолов забил два гола за «Сельту» – «Реалу» и «Барселоне».
- «Сельта» готова выкупить игрока у «Локомотива».
- Команда из Виго идет в таблице 16-й.
Источник: El Desmarque