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  • Принадлежащий «Зениту» Лесовой – лучший игрок матча «Ростов» – «Арсенал». Его команда уступила

Принадлежащий «Зениту» Лесовой – лучший игрок матча «Ростов» – «Арсенал». Его команда уступила

28 июня 2020, 01:41
6

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 24-го тура между «Ростовом» и «Арсеналом» (2:1). Им стал полузащитник гостей Даниил Лесовой.

Принадлежащий «Зениту» футболист сделал голевой пас на Евгения Луценко. По окончании сезона Лесовой должен вернуться в Санкт-Петербург.

  • Лесовой стоит на рынке 1,3 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ хавбек пропустил два матча, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Арсенал» в таблице идет девятым.

Источник: твиттер «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Ростов Арсенал Зенит Лесовой Даниил
Комментарии (6)
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Kurt Angel
1593298302
Луценко - самый недооцененный футболист нашего чемпионата.
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алдан2014
1593304776
Парень хорош, ещё в матче со Спартаком бросилось в глаза,что самородок
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paracetamol
1593334317
Справедливо, только партнеры у него г-но, а тренер - г-но в квадрате!
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Garrincha58
1593336269
загадка блин зачем Зениту Шатов или Ерохин, а ещё Сутормин когда есть такая молодёжь как Мостовой Лесовой Круговой вот Спартак выпускает на игру сразу двоих пацанов тоже и ЦСКА, а Семак всё боится или дрожит чтобы его не выгнали боссы
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Ганнибал Лектор
1593343582
Обязательно возвращать, вместе с Мостовым и Кокориным. Азмуна и Ригони продавать, Шатова - даром в Рубин.
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BarStep
1593360649
Обкатался уже больше чем предостаточно.. В следующий сезон ставить однозначно в основу..
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