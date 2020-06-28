Принадлежащий «Зениту» Лесовой – лучший игрок матча «Ростов» – «Арсенал». Его команда уступила

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 24-го тура между «Ростовом» и «Арсеналом» (2:1). Им стал полузащитник гостей Даниил Лесовой.

Принадлежащий «Зениту» футболист сделал голевой пас на Евгения Луценко. По окончании сезона Лесовой должен вернуться в Санкт-Петербург.