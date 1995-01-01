Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Принадлежащий «Зениту» Лесовой – лучший игрок матча «Ростов» – «Арсенал». Его команда уступила

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 24-го тура между «Ростовом» и «Арсеналом» (2:1). Им стал полузащитник гостей Даниил Лесовой.

    Принадлежащий «Зениту» футболист сделал голевой пас на Евгения Луценко. По окончании сезона Лесовой должен вернуться в Санкт-Петербург.

    • Лесовой стоит на рынке 1,3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ хавбек пропустил два матча, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Арсенал» в таблице идет девятым.

    Источник: твиттер «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      Kurt Angel 32 минуты назад

      Луценко - самый недооцененный футболист нашего чемпионата.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77398
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru