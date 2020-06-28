Принадлежащий «Зениту» Лесовой – лучший игрок матча «Ростов» – «Арсенал». Его команда уступила

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 24-го тура между «Ростовом» и «Арсеналом» (2:1). Им стал полузащитник гостей Даниил Лесовой.
Принадлежащий «Зениту» футболист сделал голевой пас на Евгения Луценко. По окончании сезона Лесовой должен вернуться в Санкт-Петербург.
- Лесовой стоит на рынке 1,3 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ хавбек пропустил два матча, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Арсенал» в таблице идет девятым.
Источник: твиттер «Арсенала»