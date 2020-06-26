Экс-защитник «ПСЖ» и сборной Франции Жалле завершил карьеру

Французский защитник Кристоф Жалле объявил о завершении карьеры.

«Я задавал себе много вопросов. И у меня было время задать их себе на протяжении последних четырех месяцев. Будет ли мое тело готово к следующем сезону? Что будет лучше для моей семьи? Для меня?

Лучше остановиться сейчас, чем делать это в другой сезон с риском получения травмы. «Амьен» предлагал мне остаться еще на сезон, проведем мы его в Лиге 1 или в Лиге 2, но я добрался до конца пути», – сказал 36-летний футболист.