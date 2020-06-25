Акинфеев отрицает наличие конфликта с Игнашевичем

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих отношениях с бывшим защитником московской команды Сергеем Игнашевичем.

«Многие же придумывают про ситуацию с Серегой Игнашевичем. Людям только дай какую-то историю. Слушайте, Серега – величайший игрок. 100 раз повторял и еще 150 раз повторю. Это человек, который сделал из ЦСКА команду-победителя. Так же, как и братья [Березуцкие].

За полем не ходили по ресторанам, не дружили. Но когда заезжали на базу, то все. Мы – два профессионала, друг друга уважаем, подбодрим. Бывают на поле какие-то ситуации, но мы решали их за одну минуту. Если что-то есть, то раздуют. Всегда поддерживаю тех ребят, с которыми я играл. Почему должен с кем-то скандалить? Просто зачем?» – сказал Акинфеев.

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.

Акинфеев всю карьеру провел в столичном клубе.

Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»

Акинфеев – о разгроме от «Зенита»: «Ну было 4:0, что дальше, вены себе порезать?»

Акинфеев: «В 2008 году сборная России была сильнее. С Германией играли на равных»