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    Акинфеев – о европейском клубе, который им интересовался: «Был какой-то разговор про «Арсенал» в 2005 или 2006 году»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы о своем несостоявшемся переезде в Европу.

    «Если сейчас оглянуться назад, можно было. В 2005 году, 2006-м, но после 2007-го уже тяжело было с травмой. Я – маленький? А в Англии как будто все играют на выходах, там на ленточке стоят. Малафеев при 1,85 метра – высокий, а Акинфеев при этом же росте маленький. Где логика?

    Не знаю, куда мог уехать. Никогда в жизни не было агента. Я всегда называл агентом Евгения Гинера. Был какой-то разговор про «Арсенал», 2005 или 2006 год. Но какой-то конкретики не было. Не буду говорить: «Да, меня “Арсенал” хотел, а я такой крутой оказался». Я ничего не видел», – сказал российский голкипер.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Всю карьеру футболист провел в родном клубе.
    • Его контракт с москвичами рассчитан до июня 2022 года.

    «СЭ»: Акинфеев не собирается завершать карьеру

    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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